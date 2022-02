Bolland & Bolland vereeuwigd in Zeeheldenkwartier: ‘De locatie is prachtig en de tekst is relevant’

‘Ik leef elke dag alsof het mijn laatste is. Er is niets meer dat ik nu mis. Alles gaat zo snel voorbij… Want opeens is het tijd. Tijd om niet meer stil te staan. Bij de dingen die zijn misgegaan. Bij elke tegenslag en traan.’ Als eerbetoon aan de Haagse beathelden Bolland & Bolland is deze tekst van de de reünie- en afscheidssingle ‘Misschien huil ik niet hard genoeg’ voortaan te vinden op een gevel aan de Veenkade in het Zeeheldenkwartier.

De tekst is te vinden op een pand met daarin een centrum voor rouwverwerking. ‘De locatie is prachtig en de tekst relevant’, zo zei Ferdi. In augustus van 2020 werd bekend dat Rob zelf ongeneeslijk ziek is.

‘Het is een uitzonderlijke eer om geëerd te worden in mijn eigen stad’, sprak Rob. Voor hem hangt de tekst echt om de hoek, goed zichtbaar wanneer hij er langs zal lopen om zijn hond uit te laten. Rob besloot de tekst te zingen nadat de plaquette was onthuld: ‘Meezingen kan, de tekst hangt daar.’

De broers werden vrijdagmiddag bij de onthulling toegesproken door wethouder Robert van Asten (D66): ‘hun carrière is iets om trots op te zijn’. Stadsdichter Victor Meijer droeg voor de gelegenheid zijn tekst voor op een beat.

'De locatie is prachtig en de tekst is relevant.' https://t.co/gGjb0NnvDF pic.twitter.com/ba84xgluG9 — Rob Kemperman (@RobKemperman) February 4, 2022



De broers Bolland konden het niet laten om, samen met de toeschouwers, ook nog een deel van Jeanny en You’re in the army now ten gehore te brengen. Laatstgenoemde werd een monsterhit in de cover van Status Quo. De broers waren samen ruim vijftig jaar actie als artiesten, schrijvers van nummers en producers. In hun carrière hebben ze wereldwijd meer dan 67 miljoen platen verkocht, ontvingen ze vijf maal de Exportprijs en meer dan 150 gouden en platina platen.

Het initiatief voor dit eerbetoon aan de Haagse muzikanten komt van kunstenaar Henk Augustijn, de man die er zorg voor heeft gedragen dat er meer gevelteksten te vinden zijn in de stad. Allen om de Haagse helden te eren en te blijven herinneren.