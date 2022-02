‘Den Haag is vol’, PVV wil eigen burgemeester voor Scheveningen en meebesturen

De PVV wil na de gemeenteraadsverkiezingen voor het eerst meebesturen. Dat staat in het vrijdag gepresenteerde verkiezingsprogramma. De partij ziet, na twaalf jaar in de oppositie, een plek in de coalitie wel zitten. De vraag is echter of dat haalbaar is, omdat veel landelijke partijen de PVV uitsluiten als coalitiepartner.

Op de voorkant van het verkiezingsprogramma – dat 52 A4’tjes telt – staat de titel ‘Den Haag is vol’. Dit wordt volgens lijsttrekker Sebastian Kruis ook de slogan waarmee de partij de verkiezingen in gaat.

‘Veel problemen in Den Haag zijn een direct gevolg van overbevolking of worden daardoor versterkt. Een enorme instroom aan migranten zorgt voor veel overlast en zet de leefbaarheid en het woongeluk in veel wijken onder druk’, zegt de PVV-aanvoerder.

Meer handhaven, lagere lasten en minder subsidies

Verder staan in het verkiezingsprogramma de bekende speerpunten, zoals de ‘keiharde aanpak van straatterreur en overlastgevend tuig’. Dat kan als er meer handhavers komen, het invoeren van stadsbreed preventief fouilleren en het uitbreiden van cameratoezicht. Er moet niet alleen meer geld naar handhaving, maar ook naar de zorg, welzijn, buitenruimte, wegen, parkeerplaatsen en het renoveren van woningen. Ook moeten de lokale lasten omlaag.

Dat denkt de partij te kunnen bekostigen door te bezuinigen op duurzaamheidssubsidies, integratie, citymarketing en het ambtenarenapparaat.

ADO-fanshop in binnenstad

Opvallend is dat de PVV pleit voor een eigen burgemeester en een deelraad voor Scheveningen, zodat de badplaats autonoom wordt. ‘Naar deze deelraad zal een aantal bevoegdheden worden gedecen- traliseerd met als doel de bijzondere positie van Scheveningen en haar inwoners voor de toekomst veilig te stellen’, zo staat in het programma.

En als het aan de PVV ligt, komt er een ADO Den Haag-fanshop in de binnenstad. De gedachte is dat deze fanshop voor een inkomensboost kan zorgen met meer verkoop van merchandise. ‘En zorgen we ervoor dat het stadion bij iedere wedstrijd tot de nok toe gevuld zit.’

‘Liefst in college, maar gedogen kan ook’

Andere belangrijke punten voor de PVV zijn: de Haagse en Nederlandse vlag wappert in de raad en bij alle publieke gebouwen en onderwijsinstellingen, de invoering van een bindend (wijk)referendum en de gemeente moet een Sinterklaasintocht met zwarte piet organiseren – de anti-zwarte piet-protesten moeten overigens van de PVV worden verboden.

Het moet volgens de partij niet alleen bij wensen blijven, maar het is tijd om bestuursverantwoordelijkheid te nemen. Sinds de toetreding van de PVV in de Haagse gemeenteraad in 2010 heeft de partij in de oppositie gezeten. Maar daar wil de partij verandering in brengen. Lijsttrekker Kruis wil dat de partij niet alleen de problemen benoemt, maar ook onderdeel wordt van de oplossing. ‘Daarom willen wij na de verkiezingen verantwoordelijkheid nemen. Het liefst in het college, maar gedogen kan wat ons betreft ook.’ De PVV schuift Tweede Kamerlid Machiel de Graaf als wethouderskandidaat naar voren.

Kandidatenlijst PVV

1. Sebastian Kruis

2. Nick Kaptheijns

3. Machiel de Graaf

4. Ton Heeren

5. Dick Kaffa

6. Chris Faddegon

7. René van Beek

8. Addie Wisse

9. Marc van den Berg

10. Norbert Solms