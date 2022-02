Deze vuist op deze vuist: ‘Ome Willem’ lijstduwer bij D66

‘Deze vuist op deze vuist’, ‘Joepie de poepie’ en ‘Lust jij ook een broodje poep?’ Het zijn de bekende uitspraken uit het populaire kinderprogramma ‘De film van Ome Willem’. Deze ‘Ome Willem’, die eigenlijk Edwin Rutten heet, staat nu op de lijst van D66 in Den Haag, bevestigt de partij aan Den Haag FM.

Bij D66 zijn ze blij met de 79-jarige bekende als lijstduwer. ‘Het is prachtig dat een kinderheld als Edwin Rutten, iemand die we bijna allemaal nog wel van onze kinderjaren kennen, zich op deze manier wil blijven inzetten voor de volgende generaties’, aldus lijsttrekker Robert van Asten.

Een andere opvallende lijstduwer is student Stijn Warmenhoven (20), die bekend werd als een van de leiders van de klimaatstaking en als oprichter van YouthForClimateNL.

Andere bekenden

Op de lijst staan andere bekende namen, zoals Tweede Kamerlid Fonda Sahla, oud-Europarlementariër Gerben Gerbrandy en oud-senator Hanneke Gelderblom.

Hoogste nieuwkomer op de lijst is de 30-jarige Caroline Verduin. Zij is onder andere bekend als een van de acht initiatiefnemers van het Haagse Vrouwen Manifest. In dat manifest gaan de vrouwen de strijd aan met onveiligheid en straatintimidatie . In het stuk staan tien voorstellen voor de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. De onderwerpen: veiligheid op straat, thuis en financiële onafhankelijkheid.