Haagse Invloeden: Tweede Kamerlid Joost Sneller (D66) en lobbyist Nelleke Hijmans

Zaterdag te gast in het radioprogramma Haagse Invloeden: Tweede Kamerlid Joost Sneller (D66) en lobbyist Nelleke Hijmans.

Met Kamerlid Joost Sneller (D66) bespreekt Ruben van Twillert de deze week in de Tweede Kameer aangenomen grondwetswijziging die het voor Nederlanders in het buitenland mogelijk maakt om te stemmen op de samenstelling van de Eerste Kamer. Een proces dat al jaren bezig is. Waarom is dit zo belangrijk? Ook spreken we over het functioneren van de Tweede Kamer. Sneller hield afgelopen najaar een vurig pleidooi in de Kamer voor constructieve politiek. Ook zat hij in de werkgroep van der Staaij die eind vorig jaar een rapport opleverde met voorstellen om de positie van de Tweede Kamer te versterken. Daarnaast spreekt Ruben van Twillert met hem over zijn werk voor meer transparantie in de politiek, specifiek als het gaat om de relatie met de lobby. Hoe kijkt Joost Sneller naar de uitvoering van zijn aangenomen moties hierover en naar de verscherpte lobbymaatregelen van het kabinet?

Met lobbyist Nelleke Hijmans (Natuurmonumenten) blikt Ruben van Twillert terug op een oproep van haar en collega lobbyisten afgelopen oktober voor een beter en transparanter beleid op lobby. In Haagse Invloeden van 9 oktober 2021 waren zij te gast om hier uitgebreid over te vertellen.

Hoe kijkt zij naar de ontwikkelingen ná ons gesprek in de lobbysector? Wat vindt zij als lobbyist van de nieuwe lobby maatregelen en herkent ze de kritiek van bijvoorbeeld Open State Foundation dat dit nog niet voldoende is? Zijn er na haar oproep en de versnelde ontwikkelingen binnen de landelijke politiek omtrent lobby, ook ontwikkelingen geweest in de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA)?

Haagse Invloeden

Elke zaterdag 10-11 uur

Live vanuit de bibliotheek aan het Spui