Hagenaars met psychische kwetsbaarheid krijgen hulp bij nieuwe baan

De gemeente Den Haag gaat mensen met een psychische kwetsbaarheid helpen op de arbeidsmarkt. Samen met Delft, Midden-Delfland, Rijswijk, Westland, UWV en de GGZ-instellingen worden jaarlijks honderd mensen aan werk geholpen in de gehele regio. ‘Het is noodzakelijk dat we leren kijken hoe iedereen wél mee kan doen, óók psychisch kwetsbare mensen’, aldus het UWV Haaglanden.

Die afspraken zijn gemaakt in het convenant ‘Sterk door werk’. ‘Het doel is om voor 1 januari 2024 jaarlijks minimaal honderd re-integratietrajecten te starten met dertig procent duurzame plaatsingen’, aldus de gemeente.

‘We geven ze weer toekomstperspectief om uiteindelijk naar vermogen mee te kunnen doen. Tegelijkertijd besef ik dat er voor een grote groep nog een lange, intensieve weg te gaan is om naar vermogen te kunnen participeren’, zegt wethouder Arjen Kapteijns (Sociale zaken en Werk).

Meedoen in de maatschappij

Mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben vaak problemen met werk, wonen, sociale relaties en financiën. ‘Het hebben en vinden van een baan zou wat ons betreft in elke GGZ-intake aan de orde moeten komen’, zegt bestuurder Marc Blom van de Parnassia Groep. Met het convenant krijgen die mensen een plek in de samenleving en kunnen ze weer meedoen.

‘Het is noodzakelijk dat we leren kijken hoe iedereen wél mee kan doen, óók psychisch kwetsbare mensen en dat we samen talenten tot bloei brengen. Deze groep is onmisbaar op een diverse en inclusieve werkvloer, en in deze krappe arbeidsmarkt helemaal’, zegt Patricia Ladan, rayonmanager UWV Haaglanden.

Als het mogelijk is worden ze direct bemiddeld naar werk, anders doorlopen ze een regulier re-integratietraject of een traject Individuele Plaatsing en Steun, dat wordt al langer ingezet waarbij iemand onder GGZ-begeleiding direct bij een werkgever aan de slag gaat.

Foto ter illustratie: Unsplash