Hart voor Den Haag en Haagse Stadspartij hebben meeste niet-Haagse kandidaten

Van alle partijen die meedoen aan de verkiezingen staan op de lijst van Hart voor Den Haag/Groep de Mos de meeste kandidaten die nu niet in Den Haag wonen. Maar liefst zeven van de vijftig kandidaten wonen buiten Den Haag, oftewel veertien procent op de lijst. Bij de Haagse Stadspartij zijn vijf van de dertig kandidaten niet-Haags. Procentueel gezien heeft de PVV de meeste niet-Haagse kandidaten: twee van de zeven (28 procent) op de lijst woont niet in Den Haag.

Dat blijkt uit het proces-verbaal over de geldigheid en de nummering van de kandidatenlijsten, dat vrijdag is gepubliceerd. De eerste 27 kandidaten op de lange lijst van Hart voor Den Haag wonen overigens wel allemaal in Den Haag. De partij heeft nu acht zetels in de Haagse raad.

Volgens het proces-verbaal van het centraal stembureau wonen zeven kandidaten van Hart voor Den Haag wel in gemeenten of dorpen in de buurt van de stad, zoals Ben Manuputty (De Lier), ijscoman Moes Pekdemir (Rijswijk), Muriël Kasmin (Wassenaar), Henk Mulder (Poeldijk), DJ Chuckie (Rijswijk) en DJ Outsiders (Wateringen). Alleen oud-ADO Den Haag-speler Lex Immers woont relatief ver weg: in Waddinxveen.

Haagse Stadspartij: 5 van de 30 niet-Haags

Maar er zijn kandidaten die nog veel verder weg wonen. Zo staat de lijstduwer van de Haagse Stadspartij, Olave Basabose, in Brussel ingeschreven. Op de lijst van de Haagse Stadspartij staan procentueel gezien de meeste niet-Haagse kandidaten: vijf op de dertig kandidaten woont officieel niet in Den Haag, dat is ruim zestien procent.

Opvallend genoeg wonen twee hooggeplaatste kandidaten van de Haagse Stadspartij niet in deze stad: Yussuf Abdi (Capelle aan den IJssel) en Gezal Karabekir (Zoetermeer). Zij staan op respectievelijk plek vier en vijf. De Haagse Stadspartij heeft nu drie zetels in de raad.

PVV: 2 op de 7 niet-Haags

Bij de overige negentien partijen die aan de verkiezingen meedoen wonen slechts enkele kandidaten officieel niet in Den Haag. Bij de PVV zijn het er ‘slechts’ twee, maar de lijst telt ook maar zeven kandidaten. Procentueel gezien woont dus 28 procent van de lijst niet in Den Haag.

Ook bij DENK wonen er twee kandidaten niet in Den Haag. Het gaat daarbij om lijstduwer Farid Azarkan. De landelijk partijleider woont in Culemborg.

Vrijwel alle kandidaten uit Den Haag

Bij de VVD, PvdA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie-SGP en ‘LEF – Voor de Nieuwe Generatie’ staat op elke lijst slechts één kandidaat die niet in de stad woont.

Bij de meeste partijen staan er alleen maar Haagse kandidaten op de lijst. Het gaat om D66, GroenLinks, CDA, SP, 50PLUS, Forum voor Democratie, INL, Lijst Roopram, Lijst Ramdhani, Lijst Ramadhin, Nationale Bond tegen Overheidszaken en Haags Belang.

Kandidaten mogen voorlopig buiten Den Haag blijven wonen

Bij de kandidaatstelling maakt het in theorie niet uit waar de kandidaat woont. De kandidaten die op dit moment nog in een andere gemeente wonen, mogen daar voorlopig dus blijven wonen.

Wel moeten deze kandidaten een verklaring van voorgenomen vestiging inleveren. De kandidaat geeft hiermee aan bereid te zijn om te verhuizen als hij wordt gekozen. Een volksvertegenwoordiger woont uiteindelijk namelijk altijd in het gebied waarvoor hij als vertegenwoordiger optreedt. Of de kandidaat in het betreffende gebied woont, wordt bij zijn toelating (tijdens het geloofsbrievenonderzoek) getoetst.

LEES OOK: