Kandidatenlijsten in orde: 21 partijen doen mee aan gemeenteraadsverkiezingen

Aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart doen in Den Haag 21 partijen mee. Het centraal stembureau stelde vrijdag de kandidatenlijsten vast.

De eerste twaalf lijsten zijn op basis van het aantal stemmen gerangschikt. Zo kreeg Hart voor Den Haag/Groep de Mos bij de laatste verkiezingen het meeste aantal stemmen en daarna de VVD.

De lijstnummers 13 tot en met 21 zijn geordend op basis van loting. De voorzitter van het centraal stembureau, Jan van Zanen, noemde de namen van de deelnemende lijsten op, vervolgens trok plaatsvervangend voorzitter Herman Tjeenk Willink de nummers. Zo kreeg DENK lijst 15, het opgestapte Hart voor Den Haag-raadslid Janice Roopram lijst 16, de partij Haags Belang van de geroyeerde DENK-lijsttrekker lijst 17 en Forum voor Democratie lijst 19.

Twee lijsten ongeldig

In totaal hadden zich 23 partijen voor de verkiezingen aangemeld, maar bij twee partijen bleken de lijsten niet in orde. Deze zijn ongeldig verklaard en kunnen dus niet meedoen aan de verkiezingen. Het gaat om de Partij Sociaal Cultureel Centrum (PSCC) en de lijst van Erwin Lensink. Als enige maakte hij bezwaar tegen het feit dat zijn lijst niet in orde zou zijn. Volgens hem wordt hij tegengewerkt en ‘monddood gemaakt’.

De enige die tijdens de zitting bezwaar maakt is Erwin Lensink van een blanco lijst – die niet mee mag doen. Hij vindt dat hij monddood wordt gemaakt door de main stream media. pic.twitter.com/G3NOo1HsBq — Maarten Brakema (@Abrakemabra) February 4, 2022