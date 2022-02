Kandidatenlijsten in orde: 21 partijen doen mee aan gemeenteraadsverkiezingen

MediaMarkt verhuist naar pand Hudson’s Bay in Grote Marktstraat

De MediaMarkt gaat verhuizen. De elektronicawinkel zit nu aan de Grote Marktstraat 17-37 maar verhuist naar het pand van Hudson’s Bay. Dat laat CBRE Investment Management vrijdag weten. De winkel huurt de begane grond en de eerste verdieping, het gaat om een oppervlakte van 3.700 vierkante meter.

De MediaMarkt zit nu ook in de Grote Markstraat en verhuist dus naar de andere kant van de winkelstraat. Wanneer de nieuwe winkel open gaat is nog niet bekend.

Warenhuis Hudson’s Bay kwam in 2017 in het oude pand van de V&D toen die failliet ging. Lang zat de Canadese winkel er niet. Na twee jaar ging ook Hudson’s Bay dicht. Het pand is een belegging van de CBRE Dutch High Street Club.

Wat er in het huidige pand van de MediaMarkt komt is nog niet bekend.