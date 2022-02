Parkeerapp, Strandweg dicht en meer plek voor scooters: actieplan Scheveningen gaat dit jaar verder

Ook dit jaar wordt het actieplan Scheveningen voortgezet om overlast in de badplaats te voorkomen. Naast de maatregelen van vorig jaar, komen er ook nieuwe bij. ‘We hebben al veel bereikt maar we zijn er nog niet. De komende jaren willen we nog die extra stap zetten voor de leefbaarheid van de Scheveningen’, zegt wethouder Anne Mulder (VVD).

In het plan van dit jaar staat een uitbreiding van het huidige parkeerverwijssysteem, afsluiting van de Strandweg (met behoud van parkeerplaatsen) en extra stallingscapaciteit voor deelscooters en fietsen. Door nieuwe informatiesystemen kan ook beter worden geanticipeerd en gereageerd op drukte, aldus de gemeente.

Ook komt er een app die het mogelijk maakt een parkeerplaats (op afstand) te vinden, te reserveren en deelvervoer te regelen. De gemeente verwacht dat daarmee het aantal beschikbare parkeerplaatsen rondom Scheveningen enorm toeneemt. Wanneer de app klaar is, is nog niet duidelijk. En er wordt nog een zogenoemde Ruimtemonitor gemaakt die realtime de bezoekersstromen en drukke plekken aangeeft.

Verkeersregelaars

Ook andere maatregelen van afgelopen jaar worden dit jaar weer genomen. Zo worden handhavers en verkeersregelaars ingezet en is er een Noise Patrol tegen geluidsoverlast. Het Meldpunt Overlast Scheveningen blijft bestaan.

Op warme dagen zijn er hosts aanwezig op Scheveningen om bezoekers informatie te geven. Zij houden ook een oogje in het zeil.

Input van bewoners en ondernemers

‘Scheveningen is een mooi dorp waar steeds meer bezoekers naar toe komen om te recreëren. De afgelopen paar jaar hebben we ervoor geknokt om voor de inwoners en de bezoekers Scheveningen leefbaar te houden. Zodat iedereen veilig over straat kan lopen, geen last heeft van patsers die overlast veroorzaken en bereikbaar is voor dagjesmensen’, zegt Mulder.

Volgens de gemeente heeft de input van bewoners en ondernemers geholpen om de problemen afgelopen jaar aan te pakken. In een speciale werkgroep zaten 36 mensen. Dit jaar worden daar jongeren, groepen ondernemers en bewoners van wijken die nog niet vertegenwoordigd zijn aan toegevoegd.