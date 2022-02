Bolland & Bolland vereeuwigd in Zeeheldenkwartier: ‘De locatie is prachtig en de tekst is relevant’

Spuigasten: Hilbert Bredemeijer (CDA) en Sebastian Kruis (PVV) met Machiel de Graaf

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn te gast: wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) en lijsttrekker Sebastian Kruis (PVV) met wethouderskandidaat Machiel de Graaf.

Hoe moet de openbare ruimte in Den Haag eruit zien? Hoe wordt die groener, sportiever en meer geschikt voor ontmoetingen? En wat is daar allemaal voor nodig? Die vragen worden beantwoord in de uitgangspunten van de kadernota openbare ruimte die het college van burgemeester en wethouders naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Tot 2030 ligt de focus op bijvoorbeeld rekening houden met intensiever gebruik én beheer van de openbare ruimte. Ook moet er voldoende groene openbare ruimte zijn, en mag de leefbaarheid niet ten koste gaan van een hogere parkeerdruk door het toevoegen van nieuwe woningen. Wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) licht de kadernota in Spuigasten toe.

De Haagse PVV presenteert vrijdag haar verkiezingsprogramma en kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. ‘Den Haag is vol’ is de titel van het programma en de slogan waarmee de PVV de verkiezingen in gaat. De partij wil een rem zetten op de bouwdrift in de stad. ‘Veel problemen in Den Haag zijn een direct gevolg van overbevolking of worden daardoor versterkt. Een enorme instroom aan migranten zorgt voor veel overlast en zet de leefbaarheid en het woongeluk in veel wijken onder druk’, stelt PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis. Wat de PVV betreft wordt het tegengaan van bevolkingsgroei doelstelling van het Haags beleid en gaan sociale huurwoningen in de stad alleen nog naar mensen die meerjarig in de stad verblijven.

De PVV maakt ook haar kandidatenlijst bekend. Op nummer drie staat Tweede Kamerlid en oud-gemeenteraadslid Machiel de Graaf. Hij wordt door de Haagse PVV als wethouderskandidaat naar voren geschoven. ‘De PVV toont duidelijk de ambitie om na de verkiezingen mee te besturen in de stad’, zegt Kruis. ‘Heel veel Hagenaars en Hagenezen geven opnieuw het vertrouwen aan ons om te knokken voor het Haagse belang zoals we dat de afgelopen jaren hebben gedaan. Niet alleen door het benoemen van problemen maar door ook onderdeel te zijn van de oplossing. Daarom willen wij na de verkiezingen verantwoordelijkheid nemen. Het liefste in het college, maar gedogen kan wat ons betreft ook.’ Kruis en De Graaf zijn beiden te gast.

Podcast

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B in de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Volg het live op de radio via Den Haag FM, via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40) of de stream op denhaagfm.nl.