Straat van Chinese ambassade door GroenLinks tijdelijk vernoemd naar Oeigoerse hoogleraar

De Oeigoerse activist Alerk Ablikim grijpt hij de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen aan om aandacht te vragen voor de veiligheid van Oeigoeren en andere gemeenschappen in Den Haag. Dat doet hij door de straat van de Chinese ambassade in Den Haag te vernoemen naar een voorvechter voor Oeigoerse rechten.

Een aantal jaar geleden ontdekte hij dat zijn vader net als miljoenen anderen vastzit in een Oeigoers concentratiekamp. Ook in Den Haag zegt hij dat hij regelmatig te maken heeft met intimidatie vanuit de Chinese Communistische Partij (CCP).

Ablikim is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen ook kandidaat-raadslid voor GroenLinks. Daarom staan Alerk en aanhangers van GroenLinks deze vrijdag voor de Chinese Ambassade. Door de Willem Lodewijklaan op de dag van de openingsceremonie om te dopen tot de Ilham Tohtilaan, willen ze aandacht vragen voor de veiligheid van Oeigoeren én andere gemeenschappen die bedreiging en intimidatie ondervinden van de Chinese- en andere regeringen.

Meldpunt

Alerk: ‘Ilham Tothi is een Oeigoers hoogleraar, Sacharovprijswinnaar én voorvechter voor Oeigoerse rechten. Helaas zit ook hij vast in een Oeigoers concentratiekamp. Op deze manier vragen we aandacht voor het veiligheidsprobleem voor alle Oeigoeren, niet alleen in China, maar juist ook hier in Den Haag.’

Juist in Den Haag kan er wat GroenLinks betreft veel meer gedaan worden om bedreiging en intimidatie vanuit regeringen te voorkomen. De internationale stad van vrede en recht kent immers veel gemeenschappen die hun land van herkomst moeten ontvluchten, maar diezelfde regeringen zijn hier via ambassades en consulaten gevestigd. Daarom presenteert GroenLinks Den Haag vandaag een plan, waarbij het onder andere voorstelt om een gericht ‘Meldpunt intimidatie en bedreiging internationale gemeenschappen’ te starten en samen met vertegenwoordigers uit gemeenschappen veiligheidsmaatregelen te nemen.