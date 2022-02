Red Hot Chili Peppers en Wesdrop in De Nieuwe Van Nierop

VVD ‘annexeert’ grond ANWB-gebouw Wassenaar

Meer in

Het gebouw van de ANWB in Wassenaar staat vanaf zaterdag in Den Haag. Althans, dat is de ludieke actie van de VVD, die hiermee aandacht vragen voor hun plannen voor het Benoordenhout.

Het hoofdkantoor van de ANWB ligt net in Wassenaar. De vereniging gaat het karakteristieke pand verlaten en naar Den Haag verhuizen. Voor het CDA reden te pleiten voor een grenscorrectie, zodat het huidige hoofdkantoor van de ANWB op grond van Den Haag zou komen te liggen. Daardoor zou de stad invloed krijgen op de bouwplannen op het terrein en kunnen ook de bewoners van Duinzigt en het Benoordenhout meepraten en hun bezwaren laten horen.

Opvallend genoeg was het wethouder Anne Mulder – nu lijsttrekker van de VVD – die dit plan van de hand wees. Volgens hem heeft de annexatie ‘geen meerwaarde’. Wassenaar werkt al druk aan de plannen voor de nieuwbouw op het ANWB-terrein. Een grenscorrectie zou daarom te laat komen. ‘Een eventuele grenscorrectie heeft vanwege de lange doorlooptijd geen invloed op deze procedure.’

Cultureel centrum met bibliotheek

Maar zijn eigen partij laat het er niet bij zitten. De VVD lanceert zaterdag – op de landelijke startdag van de VVD-campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen – het actieplan ‘Benoordenhout Gezond’. Daarin staan zeven punten om ’te voorkomen dat het Benoordenhout onherkenbaar wordt veranderd’.

Na het eerste punt over de annexatie, pleiten de liberalen voor een cultureel centrum (inclusief bibliotheek). Verder moeten nieuwe plannen worden afgestemd op de behoeftes van de huidige bewoners. Ook moet de verkeersveiligheid omhoog, zodat voetgangers en fietsers veilig kunnen oversteken op drukke verkeerswegen zoals de Van Alkemadelaan.

‘Benoordenhout moet Benoordenhout blijven’

De VVD wil ook dat er een maximumaantal woningen wordt vastgesteld voor het Benoordenhout. De reden: ‘Omdat men wil dat Benoordenhout wel Benoordenhout blijft, met al haar belangrijke voorzieningen, fijne winkels en voldoende parkeerplekken.’ Volgens de partij moet worden voorkomen dat de wijk ‘dichtslibt’.

Sterker nog, de wijk moet beter bereikbaar worden. Bijvoorbeeld door het terugbrengen van bus 18. ‘Voor het Benoordenhout zijn de mogelijkheden na het schrappen van bus 18 erg schraal’, aldus de VVD. Als laatste punt wordt ook Bronovo genoemd: als het bestuur van het ziekenhuis besluit om te vertrekken, moet deze plek bestemd blijven voor de zorg – in de hoop dat er een nieuw zorgcentrum op deze plek terugkomt.