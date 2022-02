Marcel Verreck: ‘Ome Willem lijstduwer D66: alle shit in de raad wordt een vrolijk broodje poep’

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column spreekt hij over de lijstduwer van D66, Edwin Rutten, alias Ome Willem.

‘Ik verheug mij nu al op de gemeenteraadsverkiezingen. Er doen 21 partijen mee, las ik op denhaagfm.nl. Er onder stond een bericht over het begeleiden van psychisch kwetsbaren naar een nieuwe baan. Toeval? Ome Willem is lijstduwer voor D66, die kan straks alle shit in de raad tot een vrolijk broodje poep verwerken’, aldus de columnist.