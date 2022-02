Ondanks waterballet, biergooiers en spreekkoren pakt ADO overwinning in Den Bosch

ADO Den Haag heeft met de grootst mogelijke moeite FC Den Bosch verslagen. In Stadion de Vliert wonnen Ruud Brood en zijn mannen met 0-1. Vlak na rust werd de wedstrijd tijdelijk gestaakt, vanwege spreekkoren en bier dat richting de scheidsrechter werd gegooid, meldt mediapartner Omroep West.

Ondanks het ontbreken van Gregor Breinburg, Sem Stijn, Eljero Elia, Luuk Koopmans en Daryl Janmaat, kreeg ADO in Den Bosch in de eerste helft meerdere grote mogelijkheden om op voorsprong te komen. Onder andere Ricardo Kishna en oud-Den Bosch-speler Dhoraso Klas waren dichtbij de openingstreffer. Doelman Wouter van der Steen was een heuse sta-in-de-weg.

ADO Den Haag trok deze week Alessandro Damen aan. De 31-jarige keeper wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Heracles Almelo. Damen, die van trainer Ruud Brood de voorkeur kreeg boven Hugo Wentges, zag voor rust ternauwernood hoe Den Bosch twee kansen niet afrondde. Nadat Steven van der Heijden al dicht bij de 1-0 was door de bal rakelings over de verre kruising te krullen, verkleinde Damen bij een kans voor Ryan Leijten goed zijn doel.

Wedstrijd gestaakt

‘Wanneer de spreekkoren aanhouden, zal de wedstrijd worden gestaakt’, klinkt het vlak na rust uit de speaker. Amper een minuut later hebben zowel de scheidsrechter als spelers van beide ploegen de kleedkamers al opgezocht. Wanneer Barry Maguire zijn tweede gele kaart krijgt, moet scheidsrechter Laurens Gerrets het bekopen met meerdere biertjes naar zijn hoofd. Hij is er klaar mee: ‘We gaan naar binnen.’

Na een afkoelingsperiode van tien minuten werd de wedstrijd weer hervat. Thomas Verheydt legde de supporters van de Brabanders meteen het zwijgen op door de 0-1 te scoren. Aanvoerder Boy Kemper gaf de bal goed voor, waarna de bonkige spits zijn ploeg snoeihard op voorsprong knalde.

Derde plaats

De tien Bosschenaren hielden knap stand en vochten zich bijna letterlijk in de wedstrijd. Verheydt, die niet lekker in de wedstrijd zat, kreeg namens de bezoekers de mogelijkheid om de score te verdubbelen, maar stuitte op doelman Van der Steen.

ADO kruipt door deze overwinning over Jong Ajax heen op de ranglijst. Aanstaande vrijdag nemen Brood en zijn mannen, die nu op plaats drie in de Keuken Kampioen Divisie staan, het op tegen MVV. Eerder dit seizoen pakte ADO in Maastricht de eerste periodetitel.

Scoreverloop FC Den Bosch – ADO Den Haag: 0-1 (0-0)

55. 0-1 Verheydt



Opstelling FC Den Bosch: Van der Steen; Van der Winden, Van Grunsven, Douglas; Van der Heijden, Mulders, Leijten (Van Bakel), Maguire; Cijntje, Möller (Hunte), Ahannach

Opstelling ADO Den Haag: Damen; Amofa, Mulder, Matthys, Kemper; Asante, Bourard (Severina), Klas; Kishna (Komljenovic), Verheydt, Catic (Rottier)

Scheidsrechter: Laurens Gerrets

Gele kaart: Douglas (FC Den Bosch)Klas, Kemper, Amofa (ADO Den Haag)

Rode kaart: Maguire (FC Den Bosch, 2x geel)