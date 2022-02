Poller Escamplaan opnieuw geramd: botsing nummer 33

In de nacht van zaterdag op zondag reed opnieuw een auto in op de ‘horrorpoller’ op de Escamplaan. Het is botsing nummer 33 sinds de installatie van de poller in juni 2021. De bestuurder heeft geen verwondingen opgelopen.

Ondanks verkeersregelaars en de nieuwe fluorkleur van de poller wist de bestuurder de paal te raken. De bestuurder werd na de aanrijding gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet afgevoerd te worden. De auto lijkt total loss.

De gemeente is inmiddels 3,5 ton kwijt aan het inzetten van verkeersregelaars bij de poller. Deze blijven hier nog enkele weken staan, totdat de gemeente de verkeerssituatie zo heeft ingericht dat het aantal ongelukken drastisch af moet nemen.

