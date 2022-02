Straatwijs: de Wijkselaan ligt in de stad, maar ook midden in de natuur

Suzanne en Rolien werken op het stembureau: ‘Je mag niet je telefoonnummer op het biljet zetten’

Nog ruim vijf weken en dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Vanwege corona kan je ook op 14 en 15 maart al stemmen op sommige stembureaus. Dat betekent ook dat er extra veel vrijwilligers worden ingezet. Vriendinnen Suzanne Mencke en Rolien van der Raadt vertellen in Haags Bakkie wat er zo leuk is aan het werk en verkiezingsdag.

Suzanne was altijd al gefascineerd door verkiezingen en de democratie. ‘Ik ging altijd mee met m’n vader en moeder en mocht dan als klein meisje het vakje inkleuren. Maar ik vind het ook leuk om te zien wat er daarna met je stem gebeurt.’ Dus meldde ze zich tijdens haar studie in Leiden aan als stemmenteller. Nu is ze voorzitter van het stembureau. Samen met Rolien zit ze op 16 maart in de stemtent in het Frederik Hendrikplantsoen.

De dag begint vroeg als vrijwilliger. ‘We moeten om zes uur aanwezig zijn. Je gaat dan eerst alles klaarzetten en kijken of alles werkt, of de hokjes goed zijn opgebouwd en alles toegankelijk is voor mensen in een rolstoel bijvoorbeeld’, legt Rolien uit. Om 7.30 uur gaat het stembureau open. ‘

De vrijwilligers die de ochtendshift doen mogen om 16.00 uur naar huis. Zij worden afgelost door de middagploeg, die ook daadwerkelijk stemmen gaat tellen aan het eind van de dag. ‘Dan blijf je tot het tellen klaar is. Dat kan best laat worden, tot diep in de nacht.’

Stemmen tellen

Dat stemmen tellen is serious business. ‘Dat moet je drie keer opnieuw doen’, vertelt Suzanne. Eerst tel je per politieke partij, dan op de persoon en dan alles nog een keer. Dat wordt dan allemaal opgeteld, zodat er geen verschil tussen zit. De boel bedonderen kan haast niet. ‘Soms zeggen mensen dat de verkiezingen doorgestoken kaart zijn, maar die zou ik eens willen uitnodigen om stemmen te gaan tellen.’

Wie per ongeluk een verkeerd hokje inkleurt kan het beste een nieuw stembiljet vragen, dat mag een keer. ‘Sommigen zetten een kruis erdoor of een pijltje erbij. Je mag ook niet je telefoonnummer op het biljet achterlaten.’ Dat is dan allemaal ongeldig leggen de twee vrijwilligers uit. ‘Je moet letterlijk alleen het vakje inkleuren, that’s it.‘

Emotioneel

Rolien en Suzanne vinden het altijd een leuke dag. Ook omdat er mensen komen die voor het eerst mogen stemmen. ‘Vorig jaar kwam er een Amerikaan, een meneer op leeftijd, die net Nederlander was geworden. Hij vond het zo bijzonder dat hij mocht stemmen dat hij helemaal beetje emotioneel werd en ging het aan iedereen vertellen. Dat was een leuk moment’, vertelt Rolien.

Vanwege corona is een aantal stembureaus al op 14 en 15 maart open, zodat mensen op een rustig moment kunnen stemmen. Ook is er een speciale app waarop je kunt zien hoe druk het is in een stembureau, zodat je veilig kan gaan stemmen.

Opgeven?

Wie zich wil opgeven als stembureaulid komt op de reservelijst te staan. Op de site van de gemeente staat dat alle vacatures ingevuld zijn. Maar vanwege corona en mogelijke uitval van stembureauleden kan het goed zijn dat je alsnog wordt opgeroepen. Om stembureaulid te worden krijg je een online training en moet je een toets maken. Je krijgt voor je werk een vergoeding afhankelijk van je functie. Meer informatie vind je op deze website van de gemeente.

