Ondanks waterballet, biergooiers en spreekkoren pakt ADO overwinning in Den Bosch

Wind richt ravage aan bij strandpaviljoen Pier32

Meer in

Harde wind richt op zondagochtend een ravage aan bij Strandpaviljoen Pier32. Grote delen van de strandtent zijn binnen een paar minuten omver geblazen. ‘Het is een enorme klap voor ons’, laten de eigenaren op social media weten.

Op foto’s is te zien dat het grootste deel van de strandtent niet meer overeind staat en dus onbruikbaar is geworden. ‘Wij gaan hard aan de slag om Pier32 opnieuw op te bouwen’, zeggen de eigenaren. Om het paviljoen is inmiddels hekwerk geplaatst; de eigenaren roepen op dit te respecteren ten behoeve van de veiligheid.

Sinds het plaatsen van het bericht hebben tientallen mensen op Instagram en Facebook hun steun betuigd. ‘Heel veel sterkte in deze toch al moeilijke periode’, schrijft iemand. De eigenaren bedanken voor de berichten.