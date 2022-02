Drugs, vuurwapens en contant geld, Hagenaar (31) aangehouden in onderzoek naar drugshandel

Dave Roelvink, $hirak en Emma Heesters treden ook op tijdens Kingsworld

Meer in

Koningsdagfestival Kingsworld heeft meer namen bekendgemaakt van hun line-up. Zo treden ook Emma Heesters, $hirak, Mula B, Outsiders en Dave Roelvink op in het Zuiderpark. Eerder werd bekend dat Mart Hoogkamer, Bizzey en The Darkraver optreden.

Het festival is opgedeeld in drie podia. ‘Het belooft een feest te worden voor iedereen.’ De organisatie maakt steeds meer namen bekend van het festival . Want ook La Fuente, Mike Peterson en Critical Mass treden op.

Op het hoofdpodium staan de grote nationale namen van dit moment, zoals Bizzey, Dave Roelvink en Emma Heesters die meedeed aan het tv-programma Beste Zangers.

Huis van Oranje

Het tweede podium heet ‘Huis van Oranje’. Het kan ook niet anders dat Mart Hoogkamer daar zijn zomerhit Ik ga zwemmen gaat zingen. Ook Django Wagner en John West staan op dat podium. De twee Haagse zangers Rein Mercha en Mike Peterson treden er ook op.

Liefhebbers van de jaren 90 kunnen losgaan bij het derde podium. Daar draait The Darkraver en Critical Mass treedt er op.

Het festival op 27 april is tussen 12.00 uur en 23.00 uur in het Zuiderpark.