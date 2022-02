Drugs, vuurwapens en contant geld, Hagenaar (31) aangehouden in onderzoek naar drugshandel

Een 31-jarige Hagenaar is afgelopen donderdag aangehouden. De politie kwam de man op het spoor in een onderzoek naar drugshandel. Vuurwapens, voertuigen en een flinke som geld werden na huiszoekingen in beslag genomen.

Een woning aan de President Kennedylaan, een huis aan de Dedemsvaartweg en een pand aan de Waldorpstraat werden doorzocht. Daar zijn een grote hoeveelheid harddrugs, ruim 5000 euro aan cashgeld en drie vuurwapens gevonden. Samen met een duur horloge en twee voertuigen werden deze in beslag genomen.

De Hagenaar kwam naar voren bij een onderzoek wat de politie vorige maand begon. Op donderdag 3 februari kon de man rond 21.30 uur worden aangehouden op de De La Reyweg. De recherche heeft de zaak in onderzoek.