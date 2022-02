Mart Hoogkamer en Donnie zijn inspiratie voor campagneliedjes: ‘Ik ga stemmen’ en ‘De Mos gestemd’

Meezingen deze campagnetijd kan met Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Speciaal voor de gemeenteraadsverkiezingen maakten partijleden eigen versies van ‘Ik ga zwemmen’ en ‘Bon gepakt’. De nummers moeten vooral oproepen om te gaan stemmen op 14, 15 en 16 maart, maar bevatten een hoog ‘Hart voor Den Haag’-gehalte.

Er was al een limousine in de partijkleuren, ook een geelgroene campagnebus zal weer door de stad gaan rijden en de kandidaatsraadsleden werden in James Bond-stijl gepresenteerd. De partij van Richard de Mos gaat met een hoop creativiteit de campagne in. Al is de video waarin de kandidaten werden gepresenteerd – onder begeleiding van de bekende 007-tune – inmiddels weer verdwenen.

Nog even en de Hart voor Den Haag #campagnebus 🚌 komt naar je toe met onze boodschap van hoop en optimisme. Check hier vast ons programma #dezestadverdientbeter #GR2022 ⤵️ Tot binnenkort 👋 https://t.co/0GlZWnwRLu pic.twitter.com/LaRjJbz8HU — Hart voor Den Haag / Groep de Mos 💚💛 (@GDMDenHaag) February 4, 2022



‘Ga vooral stemmen’

Om de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen muzikaal op te fleuren zijn er nu ook twee nummers gemaakt. ‘Die vooral oproepen aan de stad Den Haag om te gaan kiezen’, zegt raadslid Jelle Meinesz in Bob Staat Op. ‘Ga vooral stemmen.’

‘Ik ga stemmen’

Er is deze keer een partijvariant gemaakt van de zomerhit ‘Ik ga zwemmen’ van Mart Hoogkamer, door de partij van De Mos is dat omgedoopt tot ‘Ik ga stemmen’. De tekst van beide nummers werd door Meinesz geschreven.

‘In het college van de stad, was jij de leider van een ploeg. Aan ’t vechten voor de stad van ’s avonds laat tot ’s ochtends vroeg.’ Het refrein is, net zoals bij Hoogkamer duidelijk bedoeld om mee te zingen: ‘Ik ga stemmen zonder af te remmen, Hart voor Den Haag is niet te temmen.’

‘De Mos gestemd’

‘Bon gepakt’ van Donnie en René Froger is omgedoopt tot ‘Ik heb De Mos gestemd. ‘Ik heb De Mos gestemd, Hart voor Den Haag gestemd. Er is maar een mooie partij die heel Den Haag goed kent. Zij zijn afgezet, maar mensen opgelet: schreeuw het altijd maar wat graag, ik stem Hart voor Den Haag.’

De Mos heeft zelf een lichte voorkeur voor ‘Ik heb De Mos gestemd’, daarop zingt hij zelf mee in het achtergrondkoor. ‘Eigen roem stinkt niet’, zo zegt De Mos lachend.

‘Knipoog in campagnetijd’

‘Het is natuurlijk een knipoog in campagnetijd. Ik vind dat de campagne soms hard tegen hard gaat. En wij proberen, naast een fantastisch verkiezingsprogramma en mooie kandidaten, ook de campagne wat luchtig te maken’, legt lijsttrekker De Mos uit in Bob Staat Op. Daarnaast zou het lied ook moeten motiveren om te gaan stemmen. ‘Het liefst: stem natuurlijk op Hart voor Den Haag om die 15 zetels die we voor ogen hebben te halen.’

Videoclip

Op de Facebookpagina van de partij kan gestemd worden op een van de nummers, de winnende track zal uiteindelijk een videoclip krijgen. ‘Van het winnende lied gaan we een mooie clip maken met allemaal bekende Hagenaars’, zegt De Mos. Volgende week moet duidelijk zijn welk nummer heeft gewonnen en dan zal de clip ook worden opgenomen.

Het is niet de eerste keer dat de partij muzikaal aan de slag gaat, voor de campagne van 2018 was er de jingle ‘ Groep de Mos punt nl, want wij luisteren wel ‘. Ook in 2013 was er sprake van een partijlied en ze maakte in 2016 een protestsong voor behoud van zwarte piet.

LEES OOK: