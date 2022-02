Man van balkon gered en opgepakt bij brand in Moerwijk

Vrouw (80) van fiets geduwd na opmerking over loslopende honden in Haagse Bos

Bij een brand in de Van Effenstraat in Den Haag is maandagochtend een man van het balkon gehaald en opgepakt. Dat meldt brandweer Haaglanden. De man moest naar het ziekenhuis vanwege het inademen van rook. Waar de man van wordt verdacht is nog niet bekend.

De brand in Moerwijk ontstond in een slaapkamer en was snel onder controle. De brandweer redde ook nog twee honden uit het huis. Inmiddels is het vuur gedoofd. Zo’n vijf omliggende woningen werden tijdelijk ontruimd en gecontroleerd op rook.

Het huis waar de brand woedde is onbewoonbaar verklaard. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Foto: Regio15