Vrouw (80) van fiets geduwd na opmerking over loslopende honden in Haagse Bos

Pier32 compleet verwoest: ‘Triest wat een windhoos in twee minuten heeft aangericht’

Het is een grote ravage op het strand bij Kijkduin. Er is nauwelijks wat over van Pier32. De strandtent werd zondag door een windhoos compleet verwoest. ‘Dit is pure pech’, zegt bedrijfsleider Janneau Meijer.

Janneau kreeg zondagochtend een appje met de tekst: ‘Je moet de verzekeraar bellen, want je dak ligt er af’. Hij geloofde er niks van. ‘Ik dacht: je maakt een grapje… Bij de eerste foto dacht ik nog, het is photoshop.’ Maar helaas is het werkelijkheid. Janneau vertrok meteen naar het strand.

‘Het was een enorme ravage . Enorm triest wat een windhoos in twee minuten heeft aangericht. Na al het werk wat we er in hebben gestoken. Pure pech dat het ons is overkomen.’

Storm Corrie overleefd

Tijdens storm Corrie bleef de strandtent nog overeind, maar de rukwind overleefde het paviljoen niet. ‘Zo’n windhoos kan tot windkracht 16 zijn’, zegt de bedrijfsleider die denkt dat de wind onder het dak is gevlogen.

Dus likken ze bij Pier32 hun wonden. ‘Vandaag gaan we kijken met verzekeraars en de bouwer wat de mogelijkheden zijn, een tijdelijke tent neerzetten of snel een nieuw paviljoen bouwen. We verwachten dat deze niet meer bruikbaar is.’ De strandtent was zes jaar oud. ‘Hij was solide en werd vaak gecontroleerd. Het is pure pech.’

Janneau verwacht niet dat Pier32 op 1 maart al open kan. ‘Maar we gaan de schouders er onder zetten.’