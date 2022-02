Vrouw (80) van fiets geduwd na opmerking over loslopende honden in Haagse Bos

Een vrouw van 80 is mishandeld in het Haagse Bos nadat ze tegen een hondenbaasje iets zei over zijn loslopende honden. De vrouw werd door de man van der fiets geduwd. De politie zoekt getuigen van de mishandeling, meldt politie Overbosch op Instagram.

De vrouw zei iets over de loslopende honden van de man en werd toen mishandeld. De politie zoekt een Nederlandse sprekende man, rond 40 à 45 jaar oud. De man is tussen de 1.75 en 1.80 lang en heeft een mager en tenger postuur. Tijdens de mishandeling had hij vier honden bij zich.

In het Haagse Bos moeten honden aan de lijn, dat staat op de site van Staatsbosbeheer. Dat is beter voor de wilde dieren in het bos. Zo kunnen broedende vogels die laag bij de grond leven worden verstoord. En kunnen de geursporen van de honden ook zorgen voor een verstoring van de bosdieren. Het kan ook voor recreanten onveilig of onhygiënisch zijn.

Er zijn een paar losloopgebieden. ‘Let op de borden’, zegt Staatsbosbeheer op hun site . Op een kaart is te zien dat honden wel los mogen lopen aan de kant van de Benoordehoutseweg.

LEES OOK: Berovingen Haagse Bos: groep jongens wachten fietsers op midden in de nacht

Foto ter illustratie: Unsplash