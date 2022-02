Woningcorporatie in gesprek met Surinaams ‘omaatje’ over haar bewoningsplicht

Woningcorporatie Vestia wil maandag in gesprek met mevrouw Geerdorf over haar verblijf in haar woning aan de Trekweg in Molenwijk. Geerdorf, in de buurt beter bekend als omaatje, is door Vestia gevraagd haar woning op te zeggen, omdat ze een tijd bij haar dochter verbleef. Na berichtgeving van Den Haag FM wil de woningcorporatie nieuwe definitieve afspraken maken.

Dat mevrouw Geerdorf enige tijd niet thuis woonde, komt doordat haar man (die bekend stond als opaatje) een jaar geleden overleed. Haar dochter nam haar moeder daarom een tijdje in huis. Voor Vestia is de tijdelijke afwezigheid de reden om mevrouw Geerdorf te sommeren haar huur op te zeggen . Huurders hebben immers een bewoningsplicht.

Tegenover Den Haag FM wilde Vestia in eerste instantie niet inhoudelijk reageren vanwege de privacy van mevrouw Geerdorf. Een paar dagen later komen ze toch met een uitgebreide reactie. ‘Wij begrijpen heel goed dat het overlijden van haar man een ingrijpende gebeurtenis is en dat zij daarom tijdelijk bij haar familie verbleef. Maar door de woningnood vinden wij het niet rechtvaardig naar de vele woningzoekenden om huizen lang leeg te laten staan.’

Huisuitzetting

Vestia wijst erop dat ze afspraken hebben gemaakt met mevrouw Geerdorf die zij niet zou zijn nagekomen. Verder benadrukken ze nog eens dat er op dit moment geen sprake is van huisuitzetting. ‘Dit is een verregaande stap die wij altijd zoveel mogelijk proberen te voorkomen.’

Ik merk dat ze heel angstig is

De situatie doet veel met omaatje. Haar dochter vertelt dat ze haar meerdere keer angstig opbelt met de vraag of ze echt het huis wordt uitgezet. ‘Ik zeg dan dat het goed komt, maar ik merk dat ze heel angstig is.’

Lukt niet

Vestia laat weten dat er maandag 7 februari een nieuw gesprek tussen mevrouw Geerdorf en de woningbouwcorporatie staat gepland. Vestia wil dan nieuwe definitieve afspraken maken met omaatje.

Als het aan de familie van omaatje ligt wordt het gesprek echter een week opgeschoven. Ze willen graag dat er iemand van de familie bij is en dat lukt maandag 7 februari niet.