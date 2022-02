CDA: gemeente moet garant staan voor studieschuld zodat kopen van een huis makkelijker wordt

De gemeente moet garant staan voor de studieschuld van starters zodat zij makkelijker hun eerste huis kunnen kopen. Dat hebben de CDA-lijsttrekkers in Nederland bedacht. Volgens het CDA willen studenten graag in hun eigen stad blijven wonen, maar dat is door hoge studieschulden vaak niet mogelijk.

‘Net als in veel andere steden en dorpen zie ik in mijn stad dat het voor starters vrijwel onhaalbaar is om een huis te kopen. Met deze maatregel maken we het eenvoudiger voor starters om een huis te kopen en geven we ze een grotere kans om aan hun toekomst te werken in de stad’, zegt lijsttrekker Hilbert Bredemeijer.

Volgens de partij is het ook belangrijk dat een nieuwe generatie de kans krijgt om hier te wonen, te leven en mee te bouwen aan de toekomst van de stad. ‘Om te voorkomen dat deze jongeren massaal wegtrekken, is het belangrijk dat ze een eerlijke kans krijgen.’

Financiële risico’s

Het CDA in de Tweede Kamer steunt de actie. ‘Op dit moment is het al mogelijk om als ouder of familielid garant te staan bij het afsluiten van een hypotheek, maar het zou goed zijn als ook gemeenten hier een rol in kunnen vervullen’, zegt Kamerlid Inge van Dijk.

Daarom zouden de Tweede Kamer en gemeenten moeten kijken naar hoe dit plan kan worden vormgegeven. Daarbij moet rekening gehouden worden met de financiers die deze garanties zullen moeten omarmen en met het beperken van financiële risico’s voor gemeenten. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door samen te werken met banken die mee willen werken aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, aldus het CDA.

Huizenprijzen omhoog

Het is de vraag of starters hiermee geholpen zijn. Want door meer te kunnen lenen gaan de huizenprijzen omhoog. Daarom pleit De Nederlandsche Bank (DNB) er zelfs voor om de leennorm te verlagen naar 90 procent. ‘De huizenprijzen in Nederland worden vooral bepaald door de leenruimte die mensen hebben. En die leenruimte is gewoon ruim’, zei DNB-directeur Klaas Knot in november bij Nieuwsuur .

