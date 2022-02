CPC Loop opnieuw uitgesteld, hardloopevenement verschuift naar september

De 46e editie van de CPC Loop is opnieuw een aantal maanden opgeschoven. De organisatie heeft dinsdag bekendgemaakt dat het hardloopevenement op 25 september zal plaatsvinden.

Het is de derde keer dat het evenement van datum is veranderd. Oorspronkelijk stond het gepland voor maart 2021, door de coronamaatregelen werd het meermaals verschoven. De onzekerheid over welke coronamaatregelen er in maart nog zullen gelden zijn reden om het evenement wederom een half jaar later te laten plaatsvinden.

‘Met de huidige coronabeperkingen, die in principe tot 8 maart gelden, is het onmogelijk een evenement met ruim 30.000 deelnemers en een veelvoud aan toeschouwers op de gebruikelijke, feestelijke wijze te organiseren’, zo laat de organisatie weten .

Balen, balen, balen. Wéér is de @CPCLoopDenHaag uitgesteld. Is altijd een belangrijk moment voor hardlopers. Maar we houden de moed erin: nu trainen voor de loop op 25 september. 🏃‍♂️💨 #sportenisleukengezond https://t.co/dXPMiOpM3r pic.twitter.com/ClPSEpph1G — Hilbert Bredemeijer (@bredemeijer) February 8, 2022



De CPC Loop staat nu gepland voor zondag 25 september 2022. Ook de City Pier Night Walk zal op een andere datum zijn: vrijdag 23 september.

Veelomvattend evenement

‘Wij zijn als organisatie afhankelijk van versoepelingen van de corona-maatregelen. Als we in een late fase het groene licht krijgen, ontbreekt de tijd voor een gedegen voorbereiding van zo’n veelomvattend evenement’, stelt Remco Barbier, CEO van Golazo Nederland.

‘We willen bovendien niet het risico lopen dat we op het allerlaatste moment tot afgelasting moeten overgaan. Het is belangrijk dat alle betrokken partijen en in de eerste plaats de deelnemers nu weten waar ze aan toe zijn en zich kunnen richten op een editie in het najaar.’