Hart voor Den Haag, PvdA en DENK op winst in peiling gemeenteraadsverkiezingen

Hart voor Den Haag zou negen zetels krijgen wanneer er nu verkiezingen zouden zijn. Dat blijkt uit een peiling van I&O Research in opdracht van de gemeente Den Haag. De grootste winst is er voor de PvdA (+twee zetels) en DENK (3 zetels). Het CDA lijkt het grootste verlies te lijden, ze komt nu uit op 1 zetel.

De verschillen bij de grootste partijen zijn niet groot in vergelijking met de verkiezingen van 2018. Hart voor Den haag was toen goed voor acht zetels, nu zou dat er volgens de peiling een meer worden. De VVD verliest juist een zetel in vergelijking de vorige verkiezingen. D66 (zes zetels) en GroenLinks (vijf zetels) blijven op gelijke hoogte.

Binnen de huidige coalitie zou het CDA het grootste verlies lijden wanneer er nu verkiezingen zouden zijn, de partij gaat van drie naar een zetel. De PvdA wint juist en gaat van drie naar vijf zetels.

Volgens de peiling zou de Partij voor de Dieren een zetel winnen en op drie uitkomen, de Haagse stadspartij verliest er juist een en komt uit op twee zetels. De SP zou verdubbelen en twee zetels krijgen. De PVV (2 setels) en de ChristenUnie-SGP (1 zetel) behouden hun aantal. Van de nieuwe partijen wordt DENK gepeild op drie zetels, Forum voor Democratie komt nog niet aan de kiesdrempel.

‘Met nog ruim anderhalve maand verkiezingscampagne voor de boeg is er niettemin nog veel mogelijk’, zo valt te lezen in het rapport. Ruim een vijfde van de kiezers zou nog geen keuze voor een partij hebben gemaakt. Voor de grote partijen geldt een marge van twee zetels, bij kleinere partijen houdt men rekening met een marge van een zetel.

Belangrijkste onderwerpen

Betaalbaar wonen (39%) en veiligheid, criminaliteit en openbare orde (36%) zijn met afstand de belangrijkste onderwerpen voor de Haagse kiezers.

‘Vertrouwen is groot’

Hart voor Den Haag reageert tevreden op de peiling. ‘Het vertrouwen is groot. We liggen op koers om opnieuw de grootste partij te worden’, zegt Richard de Mos. Om ‘echt een verschil’ te kunnen maken wil zijn partij 15 zetels behalen.

1e peiling I&O ➡️ opnieuw als veruit grootste partij gepeild: 9 tot 11 zetels! — Richard de Mos 💛💚 (@RicharddeMos) February 8, 2022

Gesloten of open stad

D66 zegt dat Den Haag voor ‘een duidelijke keuze’ staat bij de gemeenteraadsverkiezingen. ‘Een keuze tussen een gesloten stad onder leiding van populisten, of een open stad onder leiding van D66’, aldus lijsttrekker Robert van Asten.

Na de verkiezingen samenwerken met De Mos sluit Van Asten uit zolang het onderzoek van het Openbaar Ministerie nog loopt. ‘We kunnen niet samenwerken met een partij die geen respect heeft voor de rechtstaat’, aldus Van Asten. Dat komt mede door hoe De Mos zich in zijn boek heeft uitgesproken over collega’s en het onderzoek. Wanneer De Mos en Guernaoui vrijgesproken worden is er meer ruimte voor gesprek, al staan de partijen wel ver uit elkaar.

Groep de Mos komt als grootste partij uit peiling: 9 zetels. Samenwerken met andere partijen wordt lastig. Zo sluit D66 de partij bij voorbaat uit: ‘We kunnen niet samenwerken met een partij die geen respect heeft voor de rechtsstaat’ pic.twitter.com/4o9GjtI1Zf — Lieuwe van Slooten (@Lieuwevs) February 8, 2022

Bij de PvdA zegt Martijn Balster dat samenwerken lastig zal worden door de onderlinge verschillen, ook vindt hij dat De Mos geen wethouder kan worden zolang het onderzoek loopt.

Eerste peiling voor de gemeenteraadsverkiezingen Den Haag: van 3 naar 5 zetels. Wind in de rug voor al onze vrijwilligers @pvdadenhaag. Den Haag snakt naar eerlijke keuzes: betaalbare huizen, aanpak huisjesmelkers, álle wijken op orde. Vol door! 💪🌹 #eerlijkhaags #GR2022 pic.twitter.com/tIO8mw4tLv — Martijn Balster (@balstermartijn) February 8, 2022

‘Zaken aan de rechter overlaten’

De Mos is juist goedgemutst, hij zegt in de stad te voelen dat 14 zetel ‘zeker haalbaar zijn’. Dan wil hij ook opnieuw formeren. ‘Ik kan met iedereen zaken doen.’ Ook vindt hij dat zijn partij gedurende het onderzoek niet moet worden uitgesloten. ‘Die zaken moet je aan de rechter overlaten en niet aan politieke partijen.’ Bij genoeg steun uit de stad is er volgens De Mos automatisch ook steun voor hem en Guernaoui.

Uitslag peiling I&O Research

Hart voor Den Haag 9 zetels VVD 6 zetels D66 6 zetels GroenLinks 5 zetels CDA 1 zetel PvdA 5 zetels Haagse Stadspartij 2 zetels Partij voor de Dieren 3 zetels PVV 2 zetels ChristenUnie-SGP 1 zetel SP 2 zetels DENK 3 zetels

Representatief onderzoek

Voor de peiling is een representatief onderzoek uitgevoerd. Daarvoor is gebruik gemaakt van het I&O Research Panel waarbij leden zijn uitgenodigd voor een online enquête. Ook zijn er bewoners middels een steekproef benaderd om de enquête in te vullen en zijn inwoners met een migratieachtergrond uit het panel van PanelClix benaderd voor de vragenlijst. In totaal hebben 1.089 inwoners meegedaan aan het onderzoek.

Een week voor de verkiezingen komt er nog een tweede peiling. Op 14, 15 en 16 maart 2022 kan er gestemd worden.

Peiling Maurice de Hond

Eerder kwam er al een peiling van de hand van Maurice de Hond , in opdracht van D66. Daaruit bleek, in januari, dat Hart voor Den Haag/ Groep de Mos opnieuw de grootste partij zou worden (20%), gevolgd door D66 (14%) en de VVD (13%).

Verkiezingen 2018

Bij de verkiezingen van maart 2018 werd Hart voor Den Haag de grootste partij, ze kreeg toen acht zetels, gevolgd door de VVD met zeven zetels. D66 behaalde zes zetels en GroenLinks haalde er vijf. De opkomst lag met 48,3 procent fors onder het landelijk gemiddelde van 55 procent.

Nu zou, volgens I&O Research, 58 procent van de Haagse kiezers zeker de stem gaan uitbrengen. Door een vergelijking met de vorige verkiezingen zegt I&O te weten dat dit een overschatting is ten opzichte van het opkomstpercentage.

Uitslag 2018

Groep de Mos / Hart voor Den Haag 16,8% (8 zetels) VVD 13,9% (7 zetels) D66 12,3% (6 zetels) GROENLINKS 10,6% (5 zetels) CDA 6,5%(3 zetels) PvdA 6,5% (3 zetels) Haagse Stadspartij 5,6% (3 zetels) Partij voor de Dieren 5,3%(2 zetels) PVV 4,7%(2 zetels) Islam Democraten 3,6% (1 zetel) ChristenUnie SGP 3,2% (1 zetel) SP 2,7% (1 zetel) NIDA 2,3% (1 zetel) 50PLUS 2,3% (1 zetel) Partij van de Eenheid 2,1% (1 zetel) Samen070 0,7% Haagse Toekomst 0,4% Dynamo Den Haag 0,3% Bond voor Studenten Actie 0,2% 14 0,2%