Massaal in quarantaine: na lockdown moeten horecazaken nu noodgedwongen dicht door personeelstekort

Het gaat hard met de besmettingen de laatste tijd. Zo hard dat er op verschillende plekken een personeelstekort ontstaat. Zo ook in de horeca, die net weer open is. Op de Grote Markt is maar de helft van de zaken open, ook Kaai13 aan de Dunne Bierkade en Walter Benedict op de Denneweg zijn tot en met woensdag dicht.

‘Een kwart van het personeel zit ongeveer thuis’, vertelt Maarten Hinloopen over zijn zaken op de Grote Markt. Dat zijn niet alleen besmettingen maar ook mensen die in quarantaine zitten vanwege een besmette huisgenoot. En daarom kan hij maar de helft van de zaken open houden. ‘De Boterwaag was van het weekend dicht, maar is nu weer open.’

Ook Kaai 13 is een paar dagen dicht. ‘We hebben nu vier besmettingen, vorige week drie. Het is overmacht, gezondheid gaat voor’, zegt Jerry Johansson. Nu zijn zaak dicht is heeft hij tijd voor andere klusjes, zoals een gesprongen leiding. ‘We hebben geleerd van de eerste lockdowns dat je machines moet blijven draaien.’

Ook stort Johansson zich deze dagen volop de nieuwe menukaart. ‘Het lenteseizoen komt er aan, dus ik gebruik dan deze dagen en probeer het beste er van te maken.’

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Kaai 13 (@kaai13denhaag)

Personeel nu niet te zwaar belasten

Toch heeft Hinloopen deze personeelsproblemen liever nu dan als het lente is. ‘We gaan liever deels dicht dan dat we half staan te worstelen. Dan ga je de mensen die je over hebt zwaar belasten.’ Daarnaast krijgt de horeca dit kwartaal nog coronasteun van de overheid.

Daar sluit Johansson zich bij aan: ‘Liever nu dan april, mei wanneer de terrassen gaan lopen. Het is wat het is.’

Maar er is licht aan het eind van de tunnel denkt Hinloopen. Melden eerst nog vijf of zes mensen per dag zich ziek, nu is dat nog één of twee. ‘Het zijn dagkoersen maar ik heb het idee dat het hoogtepunt geweest is.’

Structureel personeelstekort

Wat het niet makkelijker maakt is het personeelstekort in de horeca. Doordat de horeca veel dicht was zijn mensen andere banen aan zoeken. ‘Maar mensen die nu bij de GGD werken komen op een gegeven moment weer los’, zegt Hinloopen. En dat verwacht bij ook van mensen bij de bezorgdiensten.

Volgens Hinloopen, die ook voorzitter is van de Haagse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, is het een structureel probleem. ‘Het is zorgelijk, want de instroom bij beroepsopleidingen is laag. Dus over twee of drie jaar is het nog erger.’ En corona en de vele lockdowns hebben het imago van de horeca geen goed gedaan.