Politie Overbosch roept hulp buurtbewoners in: ‘Wordt er te hard gereden? Laat het weten’

‘Wordt er bij u in de wijk te hard gereden? Of heeft u overlast van een bepaalde situatie? Meld je dan bij de politie Overbosch.’ Dat schrijft de politie op Instagram. Zo wil de politie wat doen aan de verkeersveiligheid.

Agenten kunnen de hulp van buurtbewoners goed gebruiken om beter zicht te krijgen over wat er gebeurt in hun wijk. ‘Wat vaak gebeurt is dat we bij aanrijdingen komen en achteraf horen: “Het zat eraan te komen”. Terwijl we geen signalen hebben gehad’, zegt Victor Wesselo van politiebureau Overbosch.

Daarom wil de politie graag horen waar inwoners tegenaan lopen. ‘Wordt er te hard gereden of herken je een andere gevaarlijke verkeerssituatie? Laat het weten.’

‘Hebben de buurt nodig’

Want de politie krijgt dagelijks oproepen van aanrijdingen. Agenten signaleren dus zelf bepaalde situaties, maar kunnen niet overal zijn. ‘We hebben de oren en ogen van de buurt nodig om te zien wat er echt gebeurt.’

De politie heeft al een aantal reacties gehad. ‘Vaak gaat het over snelheidsovertredingen. Dat is lastig te controleren, want het is een beleving. Als je 30 mag en iemand rijdt 40 kan dat heel erg opvallen.’

IJsclubweg

Een van de locaties die vaak gemeld wordt als het gaat om hard rijden is de IJsclubweg. ‘Die leent zich er ook wel voor.’ In de straat wordt al regelmatig controleert zegt Wesselo.

De politie gaat alle meldingen bekijken en contact opnemen met de melder. Per situatie wordt bekeken wat er gedaan kan worden. ‘Bijvoorbeeld snelheidscontroles of algemene verkeerscontroles. Als we een locatie hebben waarvan we denken dat het qua infrastructuur moet worden aangepast geven we dat door aan de gemeente.’

Buurtbewoners kunnen op de Instagrampagina van de politie Overbosch meldingen doen.