Problemen met te hoge straten in Kraayestein worden ‘natuurlijk’ opgelost

De problemen die bewoners hebben na de opknapbeurt in Kraayenstein gaan ‘natuurlijk’ worden opgelost. Dat zegt wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) in het radioprogramma Spuigasten. Om problemen achteraf te kunnen voorkomen vindt de wethouder dat er een plek moet komen bij werkzaamheden waar bewoners terechtkunnen. ‘Waar ze gewoon naartoe kunnen en vragen kunnen beantwoorden.’

De openbare ruimte in Kraayenstein werd onlangs ‘van gevel tot gevel’ opnieuw ingericht. ‘Een gigantische operatie’, aldus Bredemeijer. Na die werkzaamheden werd een aantal bewoners geconfronteerd met een hoogteverschil tussen de nieuw gelegde straten en hun tuin, op sommige plekken was dat verschil zes centimeter . ‘In het donker kan ik zo struikelen’, vertelde een bewoner aan Den Haag FM. ‘We kijken per geval, als dingen niet goed gaan, hoe we het oplossen’, zegt Bredemeijer nu.

‘Feitelijk is het zo, dat is heel ambtelijk even, die straat ligt natuurlijk op het goede niveau en die tuinen zijn op sommige plekken een beetje gaan verzakken’, zegt de wethouder . ‘Als dat zo is moet je er samen even uitkomen hoe je dat oplost.’

Wijkpost bij opknapsituaties

‘Bij zo’n operatie zijn er altijd wel dingen die niet helemaal 100 procent goed gaan’, zegt de wethouder over de klachten. Hij zegt ook tevreden bewoners te hebben gesproken. ‘Die zijn ontzettend blij met het feit dat er wat gebeurt aan de buitenruimte.’

De wethouder heeft er wel van geleerd, in de toekomst wil hij dat bewoners direct met hun vragen op een centraal punt terechtkunnen. ‘Eigenlijk zou je in iedere wijk een soort post moeten hebben bij dit soort opknapsituaties.’ Bewoners zouden daar vragen moeten kunnen stellen over de werkzaamheden. ‘Dat moeten we misschien bij andere opknapplannen beter doen.’

