Raadsel over vergunningsaanvraag bestaande coffeeshop Weimarstraat: ‘Meteen opdonderen’

Een bestaande coffeeshop in de Weimarstraat heeft bij de gemeente een vergunning aangevraagd voor… een coffeeshop. ‘Het is een raar verhaal dat er al jaren een coffeeshop zit. En dan komt er nu ineens een aanvraag binnen’, zegt Kavish Partiman van het CDA in Bob Staat Op. Het raadslid heeft raadsvragen gesteld.

Partiman is hoogst verontwaardigd. ‘Als het al die jaren illegaal is geweest, moet die meteen opdonderen. Er zitten al drie coffeeshops op 50 meter van elkaar. Het zou wel een tandje minder mogen om het rustiger te krijgen.’

Al decennia geven coffeeshops in de Weimarstraat overlast , vertelt Partiman. ‘Spugen, pissen, intimidatie, mensen hangen in portieken, maar ook schietincidenten.’ Terwijl er een basisschool zit en er gezinnen wonen in de wijk.

Koffie verkopen

Mocht blijken dat de coffeeshop al een vergunning had en een nieuwe aanvraagt is dat volgens Partiman een mooi moment om die niet te verlenen. ‘Mooi moment om op te donderen.’ Want er zijn genoeg coffeeshops in Den Haag vindt hij. ‘Ik heb niks tegen coffeeshops, we hebben er 36. Maar er zijn er zes die structureel overlast geven en die zitten in woonwijken. Stop ermee, er zijn er 30 over. Dan rolt er niemand een joint minder.’

Voor de vergunning heeft Partiman wel een oplossing. ‘Een coffeeshophouder heeft een horecavergunning, wat mij betreft gaat-ie koffie verkopen.’

Aangezien er raadsvragen zijn gesteld kan het college niks zeggen over de situatie, totdat de raadsvragen zijn beantwoord.

