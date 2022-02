Problemen met te hoge straten in Kraayestein worden ‘natuurlijk’ opgelost

Politie Overbosch roept hulp buurtbewoners in: ‘Wordt er te hard gereden? Laat het weten’

StemWijzer gemeenteraadsverkiezingen donderdag te raadplegen

Meer in

Weet jij al welke politieke partij in maart jouw stem krijgt bij de gemeenteraadsverkiezingen? Om je te helpen een keuze te maken wordt donderdag de StemWijzer van voorlichtingscentrum ProDemos gelanceerd. Aan de hand van verschillende stellingen kun je inzicht krijgen in welke politieke partij het beste bij je past.

‘De StemWijzer is een stemhulp die inzicht geeft in welke onderwerpen er spelen bij de verkiezingen en hoe de politieke partijen hierover denken’, zo stelt ProDemos. In Den Haag doen er bij de verkiezingen van 14,15 en 16 maart 21 partijen mee

Vier jaar geleden waren er nog 44 gemeentelijke StemWijzers, die in totaal ruim 1 miljoen keer werden geraadpleegd. Bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar werd er nog vaker om stemhulp gevraagd. Toen vulden kiezers 7,8 miljoen keer de StemWijzer in.

Kieskompas en MijnStem

Naast de StemWijzer zullen er ook stemhulpen van Kieskompas en MijnStem komen. De kieskompassen zullen vanaf 17 februari beschikbaar zijn, de stemhulpen van MijnSTem volgen later en zullen 25 februari compleet online staan.