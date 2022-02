Angelique is parkeerprobleem Leyenburg zat en start petitie: ‘Rijd soms wel acht of negen rondjes’

Het is een probleem waar maar geen eind aan lijkt te komen: parkeren in Leyenburg. ‘Ik rijd soms wel acht of negen rondjes. En als ik geen plek kan vinden parkeer ik een kilometer verderop’, vertelt buurtbewoner Angelique Sanchit. Ze is er helemaal klaar mee en is een petitie gestart.

Het parkeren is al een probleem sinds ze er zes jaar geleden kwam wonen. ‘Maar het laatste jaar is de parkeerdruk explosief gestegen. Dat komt doordat er meer vergunningen worden aangevraagd en scooters soms op autoparkeerplaatsen staan’, vertelt Angelique in Bob Staat Op.

Het is overbevolkt qua auto’s, schetst Angelique. ‘Op alle hoeken van de straat staan auto’s geparkeerd, waardoor je er amper langs kan met je auto. En er wordt ook dubbel geparkeerd.’ Ook staan er volgens haar veel bestelbussen die veel ruimte innemen. ‘Het is een hele onoverzichtelijke verkeerssituatie.’

Verhuizen

Angelique is de parkeerproblemen zo zat dat ze op zoek is naar een ander huis. ‘Ik wil niet weg, maar dit heeft een bepaalde druk op het sociale leven. Ik ga ’s avonds soms de deur niet meer uit, want dan kom ik terug en heb ik geen parkeerplek.’

Soms pakt ze zelfs een dure taxi om ’s avonds ergens heen te gaan. Want als ze laat thuis is van een gezellige avond wil ze niet nog een kilometer moeten lopen. ‘Als vrouw alleen om een uur ’s nachts vind ik niet heel veilig.’ Ook vrienden zien het vaak niet zitten om bij Angelique op bezoek te komen, omdat er geen parkeerplek is in de wijk.

Petitie

Maar ze geeft het nog niet helemaal op, want ze is een petitie gestart. Ondanks dat er al veel initiatieven zijn geweest, vertelt ze. ‘Maar de parkeerdruk is zo gestegen, ik neem als burger nu het heft in handen. Ik wil zelf kijken wat er mogelijk is.’ Onder de petitie staan veel reacties van mensen uit de buurt die het ook helemaal zat zijn.

Over oplossingen heeft Angelique ook al nagedacht. ‘Ik hoop dat we kunnen praten over een stalling in de wijk voor fietsen en scooters.’ Ook wil ze opnieuw overleg over de verruiming van de betaalde parkeertijden. ‘Zodat personeel van het HagaZiekenhuis niet meer in de wijk parkeert maar in de garage die daarvoor bestemd is.’

Mensen parkeren hun scooter op parkeerplekken voor auto’s

Ook moet er volgens Angelique worden gekeken naar het maximum aantal vergunningen per woning. ‘Ik weet dat de gemeente ermee bezig is, maar ze zijn er wel erg lang mee bezig.’ Daarnaast moet er een oplossing komen voor de bestelbussen. ‘Daar wordt nu ook niet op gehandhaafd.’

