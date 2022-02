Bewoner naar ziekenhuis na brand in kosterwoning Loosduinse Hoofdstraat

In de kosterwoning van een kerk aan de Loosduinse Hoofdstraat heeft dinsdagavond een brand gewoed. ‘De brand is korte tijd uitslaand geweest en was snel onder controle’, meldt de brandweer. Een persoon moest naar het ziekenhuis omdat hij rook had ingeademd.

De brand zou rond 23.00 uur zijn ontstaan. De hulpdiensten kregen veel meldingen vanuit de omgeving over de brand. Korte tijd was deze uitslaand, maar hulpdiensten hadden hem snel onder controle.

De bewoner was thuis op het moment van de brand, hij kon zelf uit zijn woning komen. ‘Doordat hij rook had ingeademd, is hij naar het ziekenhuis vervoerd.’

De brandweer heeft in het pand nog gecontroleerd of er sprake was van asbest, ‘doordat het om een oud gebouw gaat’. Daar bleek geen sprake van te zijn. Wat de brand heeft veroorzaakt is nog onbekend.

Foto: Regio 15