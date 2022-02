ChristenUnie-SGP: ‘Voorlopig geen nieuwe flitsbezorgdiensten in Den Haag’

De ChristenUnie-SGP wil ‘voorlopig geen nieuwe flitsbezorgdiensten in Den Haag’. Dat zei Judith Klokkenburg in Bob Staat Op. Na bezorgdiensten als Gorillas, GetIr en Flink komt er wat de partij betreft geen uitbreiding.

Klokkenburg vindt dat er ‘goed nagedacht’ moet worden waar in Den Haag deze winkels een plek zouden moeten hebben. ‘Willen we ze überhaupt nog is voor mij ook een vraag.’ Ze trekt een vergelijking met andere steden als Rotterdam en Amsterdam waar geen nieuwe diensten worden toegestaan. ‘Naar aanleiding van een motie die we hadden ingediend zegt het stadsbestuur ook: we zijn in gesprek met andere steden om te kijken wat we willen. Wat mij betreft, zolang dat gesprek loopt: geen nieuwe diensten.’

‘We hebben allereerst gevraagd om de flitsbezorgdiensten te weren uit de binnenstad, uit winkelstraten. Je ziet daar: de stoep staat vol met fietsen. De winkel, het ziet er niet uit als een winkel natuurlijk, een darkstore zo wordt het ook genoemd. Daar willen we ze weghebben.’ Volgens Klokkenburg is dat mogelijk op basis van het bestemmingsplan. ‘Dat hebben we gevraagd aan het stadsdeel en daar zijn ze nu mee bezig.’

Volgens het raadslid zijn de harde fietsers van de flitsbezorgers ‘een gevaar op de weg’ en wordt ‘het straatbeeld enigszins verpest’. ‘En ik vind het ook de vraag of je dit moet willen in de stad. Dat je een klein deel laat opdraaien voor de instant behoeftebevrediging van een ander klein deel van de stad.’ Klokkenburg vraagt zich af wat de toegevoegde waarde van de flitsbezorgers is voor de stad.

Mocht er toch een plek in de stad zijn voor deze bedrijven dan is dat niet in een winkelgebied, zo stelt Klokkenburg. ‘Als je ze ergens zou willen plaatsen, doe dat dan buiten winkelgebieden. Dat past beter dan in een winkelstraat.’