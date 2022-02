Angelique is parkeerprobleem Leyenburg zat en start petitie: ‘Rijd soms wel acht of negen rondjes’

Den Haag heeft ‘onvoldoende stikstofruimte beschikbaar’, PvdD wil uitbreiding natuur

Natuur en woningbouw in de stad lopen gevaar door besluiteloosheid van het stadsbestuur rondom de uitstoot van stikstof. Dat stelt de Partij voor de Dieren. Wat de partij betreft komt er een échte aanpak van het probleem, ze wil dat er meer natuur wordt aangelegd en dat er een uitgebreide milieuzone komt.

Het teveel uitstoten van stikstof zorgt voor problemen bij de woningbouw en natuur, zo valt op te maken uit een brief van het stadsbestuur aan de gemeenteraad . Daarin valt te lezen dat er voor de woningbouwopgave, na een doorrekening van de effecten op de stikstofuitstoot in de Natura 2000-gebieden, zonder aanvullende maatregelen ‘onvoldoende stikstofruimte beschikbaar zal zijn om het aantal woningen van de woningbouwopgave volledig te realiseren’.

Het overschot van stikstof heeft mede tot gevolg dat plant- en diersoorten uit de duinen verdwijnen. ‘De overheid heeft een verantwoordelijkheid om onze waardevolle natuur te beschermen. We roepen op tot actie’, aldus de PvdD.

Woningnood

‘De natuur en de woningbouw staan onder grote druk en het stadsbestuur zit erbij en kijkt er naar. Wij moeten als Den Haag maatregelen nemen en deze niet vooruitschuiven’, stelt fractievoorzitter Robert Barker . ‘In Den Haag is een grote woningnood. Door het getreuzel van het stadsbestuur delft niet alleen de natuur het onderspit maar ook de woningzoekenden.’

Uitbreiding milieuzone

De partij wil dat de gemeente zelf maatregelen gaat nemen. Zo gaat ze voorstellen om de milieuzone uit te breiden. ‘Er zijn nu maatregelen nodig. Met een milieuzone in heel Den Haag wordt het hele woningbouwprobleem in Den Haag aangepakt en de natuur krijgt de kans te herstellen. Ook zorgt de zone voor schonere lucht. Waar wachten we op?’

Uitbreiding natuurgebieden

Ook wil ze dat er een uitbreiding komt van de natuurgebieden. ‘Bij Meijendel en Wapendal zijn er versteende gebieden die zo kunnen worden vergroend. Laten we zo snel Den Haag groener maken.’ In haar brief stelt het stadsbestuur dat ze er bij het Rijk op zal blijven aandringen op ‘verdere maatregelen voor natuurherstel en om het stikstofeffect in de gebruiksfase van woningen te compenseren’.