GGD Haaglanden registreert 19.942 besmettingen in week vijf

In de vijfde week van het jaar zijn er in onze stad 19.942 nieuwe besmettingen en 43 ziekenhuisopnames geregistreerd. Het aantal besmettingen ligt hoger dan een week eerder, toen werden er 14.182 geteld. Dat valt op te maken uit het coronadashboard van GGD Haaglanden.

Het hoogste aantal besmettingen was te vinden in stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg: 4.107 op de 100.000 personen werden daar positief getest op corona. Daarna volgt Segbroek met 3.311 besmettingen en in Escamp gaat het om 3.000 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners.

Stadsdeel Scheveningen kende in de vijfde week 2.947 besmettingen, gevolgd door Loosduinen (2.940), Centrum (2.757) en Haagse Hout (2.689). Het laagste aantal nieuwe besmettingen werd geregistreerd in stadsdeel Laak: 2.685.

Regio Haaglanden

In de regio Haaglanden kwamen er 43.604 nieuwe besmettingen bij in week 5, een week eerder lag het aantal op 29.179 . Dit aantal omvat inwoners die positief getest zijn, ongeacht de plek waar ze zijn getest.

In de vijfde week van het jaar kwamen er 85 nieuwe ziekenhuisopnames bij in de regio Haaglanden, blijkt uit cijfers van het RIVM.

Totaal

Het totaal aantal geregistreerde besmettingen in Haaglanden komt met deze weekcijfers uit op 328.504. Daarbij was er sprake van 3.569 ziekenhuisopnames en zijn er in totaal 1.202 overlijdens geregistreerd.