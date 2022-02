Hagenaar (26) gewond na steekpartij in Apeldoorn

Een 26-jarige Hagenaar is in de nacht van dinsdag op woensdag gewond geraakt bij een steekpartij in Apeldoorn. Dat meldt de politie. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Er is nog geen verdachte aangehouden.

Rond 3.00 uur kreeg de meldkamer een bericht over een steekincident aan de Hoornbloem in Apeldoorn, weet mediapartner Omroep West . Bij aankomst troffen de hulpdiensten de gewonde Hagenaar op straat aan.