Winst, verlies of een gelijk zetelaantal, partijen gaan na peiling vol goede moed de verkiezingen in

Kijk mee: gemeenteraad over parkeergarage Apeldoornselaan, hotelbeleid en nieuwe tegels bij stadhuis

De gemeenteraad vergadert woensdag onder andere over de volautomatische parkeergarage aan de Apeldoornselaan, het hotelbeleid en de vervanging van de tegels rondom het stadhuis. De vergadering is vanaf 10.00 uur te volgen via het tv-kanaal van Den Haag FM en via de livestream op deze website.

De volautomatische autoberging onder de Apeldoornselaan kan toch open blijven. Het stadsbestuur doet een aanvraag voor een investeringskrediet van 4,6 miljoen euro en daarnaast kunnen de jaarlijkse kapitaallasten van 376.000 euro worden betaald uit een bestaand potje.

Hart voor Den Haag, VVD en CDA zijn blij dat de garage open kan blijven, maar de Haagse Stadspartij is kritisch. ‘Deze ‘oplossing’ kost de gemeente 15 jaar lang 376.000 per jaar terwijl de parkeerplaatsen 60.000 euro per jaar aan inkomsten opleveren’, tweet raadslid Joris Wijsmuller. ‘Het college noemt dit ‘rendabel’, maar het is een volautomatische subsidie van in totaal 4,74 miljoen euro voor het parkeren van 124 auto’s… Dat gaat zomaar niet!’

Stop op nieuwe hotelplannen

De Haagse verblijfseconomie heeft een flinke klap gehad als gevolg van de coronacrisis. De gemiddelde bezettingsgraad van hotels lag het afgelopen jaar op ongeveer 30%. De verwachting is dat het enige jaren zal duren voordat de verblijfseconomie weer op pre-coronaniveau komt. Het college stelt voor om tot die tijd te stoppen met het faciliteren van meer hotelaanbod.

Het aantal nieuwe hotelinitiatieven waarvoor een vergunning is aangevraagd of verleend bedraagt op dit moment zo’n 1.300 kamers. Of en wanneer deze nieuwe hotels worden gerealiseerd is niet met zekerheid te zeggen. Het college stelt voor om de planvoorraad af te schalen naar maximaal 1.000 kamers. Pas wanneer de hotelmarkt zich heeft hersteld en de planvoorraad onder de 1.000 kamers komt, omdat hotelplannen zijn gerealiseerd of geannuleerd, is er weer ruimte voor nieuwe initiatieven. Tot die tijd zal er niet meegewerkt worden aan bestemmingsplanwijzigingen of afwijkingsprocedures voor nieuwe hotelinitiatieven. Bovendien worden in de toekomst alle initiatieven getoetst aan een nieuw toetsingskader.

‘Kwaliteit natuursteen onvoldoende’

De tegels rondom het stadhuis aan het Spui moeten worden vervangen. ‘De kwaliteit van het huidige natuursteen is onvoldoende’, schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. Het voornaamste probleem is dat het huidige natuursteen glad wordt bij natte weersomstandigheden. Daarnaast is het natuursteen onvoldoende robuust en daardoor kwetsbaar bij belasting. Een behoorlijk aantal tegels is inmiddels kapot en vervangen door een tijdelijk ander materiaal.’

Daarom stelt het college voor om de tegels te vervangen. Op basis van een proef is voor een nieuwe natuursteen gekozen met een beige/lichtbruine kleur. Deze steensoort is veel minder glad van de huidige bestrating. Daarnaast glanst het natuursteen niet. Verder zou deze kleur ook goed passen bij het IJspaleis van architect Richard Meier. De kosten voor de vervangingsoperatie zijn geraamd op 2,5 miljoen euro.