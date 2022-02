GGD Haaglanden registreert 19.942 besmettingen in week vijf

Nederland in Verzet demonstreert zondag op het Malieveld tegen coronamaatregelen

De protestgroep ‘Nederland in verzet’ komt zondag in het centrum van Den Haag demonstreren tegen de coronamaatregelen. De betogers willen een route gaan lopen inde buurt van het centrum, die begint en eindigt op het Malieveld.

In de agenda van de organisatie staat te lezen dat ze zondag om 12.00 uur op het Malieveld wil verzamelen om de actie om 13.00 uur te laten beginnen.

De gemeente bevestigt aan het ANP dat de demonstratie is aangemeld voor komende zondag. Afgelopen zondag werd er ook al gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen, dat was in Rotterdam .

BEELD: Demonstratie tegen coronamaatregelen bij Tweede Kamer in januari