Spuigasten: Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) over peiling gemeenteraadsverkiezingen

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is zaterdag lijsttrekker Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) te gast.

Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, wordt Hart voor Den Haag opnieuw de grootste partij in de Haagse gemeenteraad. De partij van Richard de Mos zou negen zetels halen, een winst van één. De VVD en D66 komen samen op de tweede plek met beide zes zetels. Voor de VVD betekent dat echter een verlies van een zetel, D66 zou hiermee gelijk blijven.

Dat blijkt uit een representatief onderzoek van I&O Research in opdracht van de gemeente Den Haag. Het onderzoek werd dinsdagmiddag gepresenteerd en werd uitgevoerd tussen 18 en 30 januari. In totaal namen er 1.089 Hagenaars aan deel. Hoe kijkt lijsttrekker Richard de Mos naar de peiling? Verder wordt hij onder andere bevraagd over het verkiezingsprogramma .

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM, via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40), de stream op denhaagfm.nl of kom langs in de bibliotheek aan het Spui.