STRAATVRAAG | Een tekort aan politieagenten? ‘Ik heb een hekel aan de politie!’

In de Straatvraag gaat presentator Pim Markering wekelijks de straat op om met de inwoners van Den Haag te praten over een actueel onderwerp.

Er is in ons land een groot tekort aan politieagenten. In Den Haag is dat tekort het grootst.

Zorgt dit bij jou voor een gevoel van onveiligheid?

Met die vraag gaat verslaggever Pim Markering de straat op, deze week is hij bij het winkelcentrum aan de Leyweg.