Winst, verlies of een gelijk zetelaantal, partijen gaan na peiling vol goede moed de verkiezingen in

Winst, verlies of een gelijk zetelaantal, de eerste peiling van I&O Research zorgt ervoor dat veel partijen vol goede moed de verkiezingscampagne ingaan.

Grootste winnaars in deze peiling zijn DENK (+ drie zetels) en de PvdA (+ twee zetels). Het CDA ziet de meeste kiezers weglopen en blijft steken op een zetel.

Hart voor Den Haag/ Groep de Mos gaat aan kop met negen gepeilde zetels, gevolgd door de VVD en D66 met elk zes zetels.

PvdA

De zetelwinst in de peiling van I&O Research ziet PvdA-lijsttrekker Martijn Balster als ‘een beloning voor ons harde werk van de afgelopen vier jaar’. De sociaaldemocraten stijgen in de peiling van drie naar vijf zetels in de Haagse raad. Balster zegt ’tevreden en gemotiveerd’ te zijn ‘om te blijven knokken voor betaalbare huizen voor iedereen’. Sinds eind 2019 is hij wethouder Wonen, Wijken en Welzijn. ‘Het geeft heel veel energie, nu in volle kracht vooruit.’

‘De vorige gemeenteraadsverkiezingen kwamen we op drie zetels uit, dat was een vervelende uitslag.’ In tegenstelling tot landelijk is er bij zijn partij nu een stijging te zien. ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat dit kan leiden tot een hele mooie uitslag voor ons.’

Eerste peiling voor de gemeenteraadsverkiezingen Den Haag: van 3 naar 5 zetels. Wind in de rug voor al onze vrijwilligers @pvdadenhaag. Den Haag snakt naar eerlijke keuzes: betaalbare huizen, aanpak huisjesmelkers, álle wijken op orde. Vol door! 💪🌹 #eerlijkhaags #GR2022 pic.twitter.com/tIO8mw4tLv — Martijn Balster (@balstermartijn) February 8, 2022



Hart voor Den Haag/ Groep de Mos

Rita Verdonk van Hart voor Den Haag/ Groep de Mos vindt de peiling ‘geweldig natuurlijk’. Uit de peiling bleek dat de partij, als er nu verkiezingen zouden zijn kan rekenen op negen zetels, dat is er een meer dan ze bij de vorige verkiezingen wist te halen. ‘De campagne moet nog beginnen. Er is geen partij die zo goed wat er speelt in Den Haag.’ Richard De Mos liet direct weten dat zijn partij op koers ligt voor de verkiezingen, ‘maar we zijn er nog niet’.

1e peiling I&O ➡️ opnieuw als veruit grootste partij gepeild: 9 tot 11 zetels! — Richard de Mos 💛💚 (@RicharddeMos) February 8, 2022



GroenLinks

Marielle Vavier van GroenLinks. ‘Ik vind het echt een resultaat waar we tevreden over kunnen zijn. GroenLinks zit weer in de lift.’ Ze doelt daarmee op het tegenvallende resultaat van haar partij bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2020. In Den Haag lijkt de partij geen terugval mee te maken.

De ambitie blijft groot bij Vavier: ‘Ik heb steeds gezegd: we willen de grootste progressieve partij van Den Haag worden. En dat willen we nog steeds.’ Ze hoopt dat er in maart nog een of twee zetels bij zullen komen.

De eerste officiële gemeentelijke peiling brengt ons mooi nieuws. Net als vier jaar geleden peilen we op bijna 11% van de Haagse stemmen, omgerekend 5 zetels! 🎉 Wil jij samen met ons Den Haag veranderen? Sluit je dan aan bij onze campagne! ✊ https://t.co/dmgRaDQCLS pic.twitter.com/yoBbBySiYQ — GroenLinks Den Haag (@GroenLinksDH) February 8, 2022



Haagse Stadspartij

Bij de Haagse Stadspartij spreekt Peter Bos van ‘een goede basis’ nu zijn partij op twee zetels wordt gepeild, ‘maar moet en gaat meer worden’. Momenteel heeft de partij drie zetels in de raad.

Nog weinig spectaculaire veranderingen in deze 1e peiling. Twee zetels voor de @HSPDenHaag. Goede basis, maar moet en gaat meer worden. pic.twitter.com/Ru9B2dVcHo — Peter Bos (@HSPeterBos) February 8, 2022



DENK Den Haag

Nieuwkomer DENK wordt gepeild op drie zetels, evenveel als de Islamitische partijen nu afzonderlijk in de raad hebben. ‘Of ik tevreden ben? Nee’, Tweet lijsttrekker Nur Icar.

‘We willen graag op de straten zijn, campagne voeren en onze boodschap overbrengen aan Den Haag. GroenLinks, PvdA en D66 moeten onze hete adem in hun nek voelen, daartussen willen wij als grootste eindigen. Voor minder gaat niemand bij DENK Den Haag zijn of haar bed uit. Laat die verkiezingen maar gauw komen, wij zijn er meer dan klaar voor.’

Een gepeilde constatering van wat wij al maanden roepen: DENK grootste binnenkomer met 3 zetels. Den Haag heeft behoefte aan een verfrissende DENK-geluid. Of ik tevreden ben? Nee. We willen graag op de straten zijn, campagne voeren en ons boodschap overbrengen aan Den Haag. 1/2 pic.twitter.com/9J5b4iyVoV — Nur Icar (@IcarNur) February 8, 2022



Haagse VVD

VVD-lijsttrekker spreekt van ‘Een goede uitgangspositie om de campagne te beginnen en te winnen. De VVD krijgt in deze peiling zes zetels, dat is er een minder dan ze nu heeft.

D66

Bij D66 heerst tevredenheid over de gepeilde zes zetels: ‘D66 is de grootste progressieve partij van Den Haag.’ De partij vindt dat Den Haag voor ‘een duidelijke keuze’ staat bij de gemeenteraadsverkiezingen. ‘Een keuze tussen een gesloten stad onder leiding van populisten, of een open stad onder leiding van D66’, aldus lijsttrekker Robert van Asten.

De lijsttrekker heeft gezegd niet te willen samenwerken met De Mos zolang het corruptieonderzoek nog loopt. ‘Daar moet ik om lachen’, aldus Verdonk. De burger beslist wie er in het stadsbestuur komt.’

‘Zolang de zaak loopt kan Richard niet weer wethouder worden’, vindt ook Balster. Hij ziet, net als Van Asten, grote verschillen met de partij van De Mos.

SP

De SP lijkt, volgens de peiling, te kunnen rekenen op zetelwinst. De partij van Lesley Arp zou kunnen verdubbelen in zetelaantal. ‘Geeft energie om de komende maand een mooie en strijdbare campagne te voeren.’

Maar even zonder dollen: mooi dat de SP verdubbelt in de I&O-peiling! ✊ Geeft energie om de komende maand een mooie en strijdbare campagne te voeren #Rickderaadin — Lesley Arp (@lesley_arp) February 8, 2022



Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren ziet haar fractie in de peiling met een zetel stijgen tot een drietal. ‘Mooi om te zien dat de #PvdD in Den Haag volgens de peiling gaat groeien en dat er zicht is op een groen-progressief stadsbestuur’, zo tweet hij .

ChristenUnie-SGP

De ChristenUnie-SGP zou bij de verkiezingen opnieuw op een zetel kunnen rekenen. ‘Bijzonder’, aldus kandidaat Simon Fritschij . ‘Maar liefst 91% van de mensen die in 2018 op de ChristenUnie-SGP stemden zou dat vandaag weer doen. Dankbaar voor dit vertrouwen, dat is nooit vanzelfsprekend.’

Peiling I&O Research

Hart voor Den Haag 9 zetels VVD 6 zetels D66 6 zetels GroenLinks 5 zetels CDA 1 zetel PvdA 5 zetels Haagse Stadspartij 2 zetels Partij voor de Dieren 3 zetels PVV 2 zetels ChristenUnie-SGP 1 zetel SP 2 zetels DENK 3 zetels

In totaal doen er 21 partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022. De hier niet genoemde partijen halen volgens de peiling de kiesdrempel niet.