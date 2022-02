Zanger en oud-politicus Elias van Hees start nieuw avontuur: radiopresentator op Den Haag FM

Zanger en oud-raadslid Elias van Hees gaat vanaf vrijdag 11 februari het weekend inluiden tijdens het gloednieuwe programma Vrijmibo op Den Haag FM. In dit programma wordt elke vrijdag tussen 17.00 en 18.00 teruggekeken op de afgelopen werkweek en vooruitgeblikt op het weekend. Live in de studio ontvangt Van Hees iedere week een interessante gast uit de showbizz, sport, culturele sector, politiek Den Haag en of maatschappij.

De Haagse artiest Mike Peterson, bekend van zijn Nedersoul geluid en als vast gezicht van het Sterren Muziekfeest op het Plein, zal komende vrijdag als eerste aanschuiven. Ook hardstyle dj Cem Araci (dj Outsiders), bestuursvoorzitter Hans Schutte van ROC Mondriaan, Appie el Massoudi van de Haagse Markt, musical-artiest en zangeres April Darby (bekend van musicalproducties Sister Act en The Bodyguard), operationeel directeur Thomas Kortleve van Hotel Des Indes en showbizz fotograaf Jim Hoogendorp zijn de eerste weken te gast.

Fractievoorzitter Mikal Tseggai (PvdA) schuift vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen aan. Op 1 april zal acteur en cabaretier Marco Lopes zijn opwachting in de studio maken en op Goede Vrijdag (15 april) komt pastoor en voorzitter van de Haagse gemeenschap van Kerken, Ad van der Helm, langs.

‘Luchtig en gezellig’

‘Supertof dat ik dit mag gaan doen!’, reageert Elias. ‘Een grote eer en iets waar ik enorm naar uitkijk.’ Het wordt een muzikaal programma met een menselijk tintje. ‘We kijken terug en vooruit met een leuke en diverse club gasten, die van onze stad houden. Luchtig en vooral heel gezellig!’

‘Met De Vrijmibo voegen we een nieuw geluid toe aan onze radioprogrammering’, zegt zakelijk leider Pelle Matla. ‘Vrijdagmiddag, prime time, een uur terugblikken op de week met een aansprekende gast: hoe leuk is dat! We merken dat steeds meer mediamakers zich melden om vrijwillig een programma bij ons te maken, en Elias is daar één van. Ik ben blij met zijn komst, en wens hem veel succes.’