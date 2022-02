Raad over Amare, de Dreven als beschermd stadsgezicht en nieuw hoofdkantoor ANWB

Dille en Kamille verhuist naar Noordeinde

Dille en Kamille gaat verhuizen naar het Noordeinde. Na 26 jaar aan Plaats is de winkel te klein geworden. De nieuwe winkel aan Noordeinde 44-46 opent op 24 februari.

‘We zijn heel blij met deze nieuwe plek en onze klanten hopelijk ook’, zegt algemeen directeur Hans Geels. ‘We kunnen hen straks ontvangen in een winkel die maar liefst twee keer zo groot is.’

Hiervoor zaten de Pakkenfabriek en woonwinkel Lifestyle op die locatie aan het Noordeinde. Vroeger zat Maison Krul op die plek. ‘Een begrip in Den Haag. Als eerbetoon aan deze historische plek willen we, waar vroeger de theesalon van Krul was, ons eigen theeatelier inrichten.’

Uit jasje gegroeid

Sinds 1995 zat de winkel op Plaats 16. ‘Destijds was een oppervlakte van 186 vierkante meter groot genoeg, maar er is veel veranderd. Na al die jaren waren we uit ons jasje gegroeid. Bovendien maakten de traptreden bij de entree de oude winkel lastig toegankelijk.’

De eerste Dille en Kamille werd in 1974 geopend in Utrecht. Inmiddels heeft de keten 39 vestigingen in Nederland, België en Duitsland.