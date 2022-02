Eens, oneens of neutraal: je kan de Stemwijzer weer doen voor de gemeenteraadsverkiezingen

Over een maand zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Weet jij nog niet op wie je moet gaan stemmen? Dan kan je vanaf vandaag weer de Stemwijzer van ProDemos doen. Er staan stellingen in zoals: De gemeente moet er bij de EU voor pleiten dat de meeuw zijn status als beschermde diersoort verliest.

Hier kan je de Stemwijzer over Den Haag doen.

De Stemwijzer bestaat uit dertig stellingen over Den Haag. Dit jaar is wonen hét thema van de verkiezingen. ‘Dat zie je ook terug in de Stemwijzer, vier stellingen gaan echt over wonen. Daarnaast zijn veel stellingen over klimaat en milieu, bijvoorbeeld over het verbieden van terrasverwarmers’, vertelt Heleen Wever in Bob Staat Op.

ProDemos maakt de stemwijzer samen met de politieke partijen. Ze vragen aan de partijen wat zij belangrijk vinden. Ook lezen ze álle verkiezingsprogramma’s. Op basis daarvan worden de dertig stellingen gemaakt. ‘Er gaan echt zoveel uren inzitten, voor ons en de politieke partijen. Zij moeten voor rond de zestig stellingen hun positie bepalen of ze eens, oneens of neutraal zijn.’ Alle partijen hebben meegedaan aan de Stemwijzer.

De verkiezingen zijn dit jaar op 16 maart. Vanwege corona kan je ook al op 14 en 15 maart stemmen bij sommige stembureaus.