Gemeenteraad kiest definitief voor Den Haag FM als lokale omroep

Den Haag FM mag de komende vijf jaar de stadsomroep blijven. De gemeenteraad stemde donderdagavond in ruime meerderheid voor de verlenging van de licentie. Eerder maakte het college van burgemeester en wethouders al de keuze in het voordeel van Den Haag FM.

Den Haag FM en een nieuwe partij, Omroep Den Haag, waren beide in de race voor de licentie voor de komende vijf jaar. Den Haag FM functioneert al ruim tien jaar als stadsomroep, maar de nieuwe omroep wilde die functie graag overnemen. De partijen gingen met elkaar in gesprek om te kijken naar een mogelijke samenwerking, maar dat bleek niet mogelijk. Op basis van een adviesrapport stelde het college voor om Den Haag FM opnieuw aan te wijzen als lokale omroep. In een debat in de gemeenteraadscommissie bleek eerder al een meerderheid om Den Haag FM de licentie te vergunnen. De raad stemde nu definitief vóór de verlenging. Alleen het afgesplitste raadslid Frans Hoijnck stemde tegen.

Ook de gemeenteraad wil dat @DenHaagFM de lokale omroep blijft. De raad heeft het voorstel van het college met ruime meerderheid aangenomen. Dank voor ieders vertrouwen. We kunnen nu weer verder bouwen aan deze omroep, met binnenkort een nieuwe site en app! 📲 pic.twitter.com/WvqFjSrCjy — Ivar Lingen (@IvarLingen) February 10, 2022



Uiteindelijk beslist het Commissariaat voor de Media over de verlenging van de licentie voor de komende vijf jaar. Op 26 februari loopt de huidige licentieperiode officieel af.