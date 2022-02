Raad over Amare, de Dreven als beschermd stadsgezicht en nieuw hoofdkantoor ANWB

De vergadering van de Haagse gemeenteraad van woensdag wordt op donderdag hervat. De raad vergadert dan onder andere over Amare, het aanwijzen van de Dreven tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht en de plannen voor de locatie van het Koninklijk Conservatorium, waar de nieuwe huisvesting van het hoofdkantoor van de ANWB moet komen. De vergadering is vanaf 10.00 uur te zien via het tv-kanaal van Den Haag FM en de online stream op deze website.

De raad debatteert eerst over de halfjaarrapportage van Amare en over het openbaar maken van de documenten van de coalitieonderhandelingen.

Want hoe kon het dat de Haagse coalitieonderhandelaars in 2018 wisten dat cultuurcomplex Amare 25 miljoen euro duurder zou worden, maar deze kostenstijging wekenlang voor zich hielden? Sterker: in het coalitieakkoord spiegelden de vier grootste partijen van Den Haag de stad voor dat Amare volgens het afgesproken bedrag van 177 miljoen euro afgebouwd zou worden. Een antwoord op deze vraag blijft voorlopig uit, want veel betrokken partijen en bestuurders verwijzen door naar de raadsenquête over het omstreden bouwproject. Duikgedrag, is het oordeel van een aantal oppositiepartijen.

‘Sloop Dreven is wrang’

Het slopen van de woningen in de Dreven in Den Haag Zuidwest is een grote fout. Dat is de conclusie van een aantal experts op het gebied van architectuur. ‘Dat deze buurt verdwijnt, is wrang te noemen’, aldus de voorzitter van de gemeentelijke welstandscommissie, Marianne Loof. ‘Een voor Nederland ongekend besluit’, vindt Norman Vervat van het Cuypersgenootschap.

De deskundigen vertelden eerder dat ze grote moeite hebben met de grootschalige sloop- en nieuwbouwplannen voor de Dreven, Gaarden en Zichten in Zuidwest. Om die ingreep mogelijk te maken, moet de gemeente voor één van de drie buurten, de Dreven, een verregaand besluit nemen. Dat deel van Zuidwest werd nog maar in 2004 aangewezen als gemeentelijk beschermd stadgezicht. Maar dat wordt ingetrokken, als het aan verantwoordelijk wethouder Martijn Balster (PvdA, wonen) ligt. Volgens de gemeente, woningbouwcorporatie Staedion en bouwer Heijmans, is het onmogelijk om de woningen daar op een goede manier aan te passen aan de huidige eisen. Daarom worden ze gesloopt en komt er nieuwbouw voor in de plaats.

Nieuw hoofdkantoor ANWB

En de gemeenteraad blijft worstelen met het plan om op de plek van het Koninklijk Conservatorium, pal naast de Utrechtsebaan, het nieuwe hoofdkantoor van de ANWB en nog een Rijkskantoor neer te zetten.

Sommige partijen hebben er moeite mee dat hierdoor woningen in de omgeving zonlicht in huis verliezen. Andere zien hier aan de Juliana van Stolberglaan liever woningen verrijzen. En weer andere partijen willen gewoon het markante gebouw behouden en renoveren. Bij geen enkele partij in de Haagse raad gaan écht de handen op elkaar voor het voorstel, bleek eerder tijdens een debat.