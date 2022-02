Vermiste post Benoordenhout weggegooid: 3500 brieven kwijt

PostNL vermoedt dat de vermiste post uit Benoordenhout is weggegooid door een postbode. Dat meldt het postbedrijf in een brief aan de bewoners die al sinds kerst op hun post wachten. PostNL biedt excuses aan voor de gang van zaken.

In totaal zijn er nog zo’n 3500 brieven spoorloos. ‘We hebben niet kunnen achterhalen wat er precies mee gebeurd is. We hebben het vermoeden dat de vermiste post is weggegooid.’ Volgens PostNL zaten er geen aangetekende brieven of pakketten tussen.

Buurtbewoner Johan Barnard vindt het vervelend nieuws, maar vindt ook dat PostNL het netjes heeft afgesloten met de brief. ‘Dan geef je mensen ook de ruimte om dat te gaan accepteren en hoef je er niet meer mee bezig te zijn. Het blijft vervelend maar wat mij betreft is het nu wel afgerond.’

Eigen postbezorgers

PostNL liet eerder al weten de post weer door de eigen bezorgers te laten bezorgen . Eerder werd de post in Benoordenhout bezorgd door een externe partij. ‘De bezorging lijkt nu correct te verlopen’, zegt Barnard die sinds kerst geen post meer ontving.