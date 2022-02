Adviesraad voor Sport bezorgd over toekomst van sport in de stad

De Adviesraad voor Sport is bezorgd na het lezen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. In de plannen van de politiek is meer aandacht voor sport dan vier jaar geleden, maar de vraag blijft hoe de partijen hun plannen willen betalen. En daar is de adviesraad bezorgd over.

Er is in de verkiezingsprogramma’s weliswaar meer aandacht voor sport en bewegen dan bij de voorgaande verkiezingen en er staan veel ambities in voor onder andere nieuwe sporthallen en extra zwemwater. Maar de Adviesraad voor Sport mist echter in driekwart van de verkiezingsprogramma’s de financiële onderbouwing hoe deze ambities waar te maken.

Om de groei van de stad gelijk te laten opgaan met de groei van voldoende sportparken, sporthallen en zwemwater is een flinke extra investering nodig: 15 miljoen extra per jaar is de berekening.

‘Zware tijd’

‘Dan hebben we het nog niet eens over de uitdagingen die er zijn voor de huidige 270 sportverenigingen die een gebrek aan vrijwilligers en financiën hebben en een zware tijd achter de rug hebben vanwege de coronamaatregelen’, zegt voorzitter John van den Berg van de Adviesraad voor Sport in het radioprogramma Haags Bakkie op Den Haag FM.

Samen met Stichting SGK (Sportbelang Gehandicapten), Stichting Werkgevers Sportclubs Den Haag en tal van Haagse sportorganisaties roept de Adviesraad voor Sport de Haagse politieke partijen dan ook op om meer te investeren in de sport in Den Haag.